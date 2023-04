Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser irmãos biológicos

Mais do que amigos, irmãos! Matthew McConaughey revelou em uma entrevista ao podcast ‘Let’s Talk Off Camera’, que pode ser nada menos que o irmão de Woody Harrelson. Os dois têm uma amizade de longa data e já contracenaram juntos em diversos projetos, inclusive o atual, “Irmãos de Outra Mãe”, série de comédia da Apple TV que narra a história de suas vidas.

O ator contou ter notado uma certa semelhança entre eles em algumas fotos antigas e além disso, sua mãe teria conhecido o pai de Woody. “Na Grécia, alguns anos atrás, estávamos sentados conversando sobre como somos próximos e nossas famílias e etc. Minha mãe estava lá e disse ‘Woody, eu conhecia seu pai’”, revelou.

Durante a viagem, os amigos descobriram mais uma coincidência: a mãe de Matthew estava divorciada no mesmo tempo em que o pai de Woody estava de licença, e um encontro entre os dois poderia ter acontecido segundo registros de um hotel. Mesmo com a notícia empolgante, McConaughey afirmou não querer fazer o teste de DNA para confirmar se são irmãos biológicos.

“É um pouco mais difícil para mim porque ele (Woody) estaria me pedindo para apoveitar a chance e dizer ‘espere um minuto, você está me dizendo que meu pai pode não ser o meu pai de 53 anos’ e acreditar nisso?”, continuou. A série ‘Brother From Another Mother’ contará a história da família e relação dos atores, mostrando a amizade deles. “É uma história de amor, sobre nós, ele, eu e nossas famílias nos unindo”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)