Drake Bell, astro da série ‘Drake e Josh’ é encontrado após ser dado como desaparecido

Drake Bell, conhecido pela atuação na série da Nickelodeon ‘Drake & Josh’, foi dado como desaparecido pela polícia de Daytona Beach, na Flórida, na tarde desta quinta-feira (13). O ator foi encontrado vivo e seguro horas após o comunicado publicado pelo departamento de polícia.

Em uma publicação no Facebook, o perfil oficial da polícia confirmou que o ator já está em segurança. “Neste momento, podemos confirmar que os policiais estão em contato e o Sr. Bell está seguro”, diz a legenda.

De acordo com as informações sobre o desaparecimento, Drake Bell foi visto na quarta-feira (12), dirigindo uma BMW, próximo ao colégio Mainland, na Flórida. A polícia acreditava que ele poderia estar em perigo tendo em vista o histórico do ator nos últimos anos.

Segundo a revista ‘TMZ’, Bell teve problemas após atuar na série da emissora estadunidense. O ator recentemente saiu de uma condicional após ter sido culpado em um caso onde colocou uma criança em perigo. Ao longo dos anos, Drake também recebeu diversas acusações, entre elas a de suposto abuso à ex-parceira e outra por ter dirigido bêbado em 2015.

Drake Bell

O ator de 36 anos ficou conhecido após participar da sitcom de 2004, 'Drake & Josh'. Após o seriado, Jared Drake Bell atuou em filmes e projetos, incluindo musicais. Em 2009, deu início ao seu histórico criminal depois de ser pego dirgindo sob influência de drogas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)