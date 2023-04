Gérard Depardieu é acusado de violência sexual por 13 mulheres

Gérard Depardieu ('Asterix', 'Ciranot de Bergerac' e 'O homem da máscara de ferrro'), de 74 anos, é acusado de cometer violência sexual contra 13 mulheres. os crimes teriam sido cometidos em sets de filmagens entre os anos 2004 e 2022. As vítimas prestaram relatos sobre a atitude do ator francês em uma pesquisa realizada pelo Mediapart.

Esta não é a primeira vez que Depardieu sofre acusações dessa natureza. Em 2020, ele foi acusado pela atriz francesa Charlotte Arnould, de 33 anos, de estuprá-la na mansão dele, em Paris, em 2018. Na época, o astro negou a acusação e chegou a ter a investigação do caso encerrada por falta de provas. Ele não comentou sobre as novas denúncias.

As novas denunciantes são atrizes que trabalharam com Depardieu. Elas afirmam que ele teria introduzido a mão em suas partes íntimas, além de ter praticado ofensas contra a equipe de trabalho nos sets. No entanto, a maioria das vítimas não prestou queixa ás autoridades - exceto três delas - pois alegaram descrédito na responsabilização judicial do artista.

Caso seja condenado, Depardieu poderá ser punido com até sete anos de prisão, além de pagar multa de 100 mil euros.