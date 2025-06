Conheça três doramas com Kim So-hyun, estrela de 'Love Alarm'

A atriz sul-coreana Kim So-hyun atua desde os sete anos. Em 2012, com apenas 13 anos, ela ganhou fama ao interpretar uma vilã no dorama "A Lua Abraça o Sol". Atualmente, ela está no elenco estrelado do K-drama "Goodboy", também conhecido como "O Bom Garoto", ao lado de Park Bo-gum, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok.

So-hyun protagonizou em "Love Alarm" uma jovem em busca do amor num mundo de aplicativos de relacionamento e amores frágeis. Dentre as indicações está o dorama "Meu Adorável Mentiroso", com o elenco principal é formado por Kim So-hyun, Hwang Min-hyun, Seo Ji-hoon e Lee Si-woo.

O enredo da história é sobre uma jovem que tem uma habilidade especial e não consegue mais acreditar nas pessoas. Pelo menos até que o seu vizinho. A direção é por conta de Noh Young Sub ("Até Logo, Adeus") e Nam Sung Woo ("A Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-joo"). O roteiro é assinado por Seo Jung Eun ("Deixe-me Ser Seu Cavaleiro"). Conheça mais trabalhos da atriz!

Confira três doramas com Kim So-hyun

1. Dorama "Goodboy"

Sinopse: Atletas entram para a polícia por meio de um recrutamento especial para medalhista olímpicos. Agora, o foco é outro. O dia a dia vai ser sujo e repleto de pessoas imorais. Eles deixam as medalhas penduradas em casa, enquanto saem nas ruas com os distintivos no peito. Juntos, eles formarão os "Vingadores Olímpicos", e utilizarão suas habilidades aprendidas antes e depois de entrar na corporação.

Elenco: Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok.

Gênero: Ação, Comédia e Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: Prime Video

2. Dorama "Meu Adorável Mentiroso"

Sinopse: Uma jovem tem o superpoder de saber quando as pessoas estão mentindo, ainda que elas façam de tudo para esconder. Por conta disso, ela acredita que todas as pessoas são mentirosas e corruptas. As coisas começam a mudar quando ela conhece o seu vizinho, um produtor musical, que as habilidades dela não funcionam.

Elenco: Kim So-hyun, Hwang Min-hyun, Seo Ji-hoon, Lee Si-woo

Gênero: Comédia Romântica e Fantasia

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Outra Chance para Amar" / "Serendipity's Embrace"

O dorama "Outra Chance Para Amar" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem que está terminando o ensino médio se apaixona perdidamente. Porém, esse amor não é correspondido e isso a marca para o resto da vida. Com o coração partido, ela se torna insegura. Depois de 10 anos, ela reencontra o garoto por quem era apaixonada.

Elenco: Kim So-hyun, Chae Jong-hyeop, Yun Ji-on, Kim Da-som

Gênero: Romance e Drama

Número de episódios: 8

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)