Dorama é de qual país? Saiba a origem dessa produção

É comum associar os doramas apenas à Coreia do Sul. Entretanto, essas produções não são de um único país. Os doramas surgiram no Japão, entre os anos 1950 e 1960, e se espalharam para outros territórios do leste e sudeste asiático.

China, Tailândia e Taiwan são outros países que também produzem os dramas asiáticos. Dependendo do país de origem, os doramas podem se chamar K-drama (Coreia do Sul), J-drama (Japão), C-drama (China), T-drama (Tailândia) e TW-drama (Taiwan). A localidade também influencia no tempo de duração do programa e dos episódios - no geral, os doramas possuem apenas uma temporada, mesmo que se estenda em quantidade de capítulos.

De onde são os doramas?

Os doramas são do leste e sudeste da Ásia. Países como Coreia do Sul, Japão, China, Tailândia e Taiwan são alguns dos produtores.

Quando surgiram os doramas?

Os doramas surgiram entre as décadas de 1950 e 1960, no Japão.

