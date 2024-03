Dorama é novela? Entenda as características de cada produção

Doramas e novelas são produções originalmente da televisão, divididas em episódios. Com diferentes locais de origem, essas obras podem ser confundidas como uma só. Os doramas são originais do leste e sudeste da Ásia, de países como Japão, Coreia do Sul e Tailândia. Já as novelas podem ser brasileiras, mexicanas, indianas e de outras nacionalidades.

Portanto, dorama não é novela. Além do local de origem, há também outras diferenças, como duração. Enquanto as produções asiáticas têm entre 12 e 25 episódios, as novelas chegam a mais de 200 capítulos.

Outra característica é o estilo da trama. Os doramas tendem a ser mais leves e tranquilos. As novelas podem abordar a mesma temática, mas, no geral, são mais dramáticas e sérias. Os gêneros podem ser variados nas duas produções, como romance (predominante em doramas), drama e suspense.

A quantidade de personagens e núcleos de enredo também são diferentes nos doramas e nas novelas. As produções asiáticas têm cerca de 20 personagens e apenas um núcleo, no qual toda a trama gira em volta. As novelas, por outro lado, podem ter quase 90 personagens na história e diversos núcleos, além do principal.

Os cenários de doramas e novelas divergem. Com pequenas partes cenográficas, é comum que as obras asiáticas sejam gravadas nas ruas e em locações externas. Nas novelas, o oposto acontece: há muito investimento em cidades cenográficas e gravação em estúdio.

A frequência de exibição na televisão também é diferente entre doramas e novelas. Os doramas são exibidos, normalmente, entre duas a três vezes por semana. As novelas costumam ser exibidas até seis vezes semanalmente.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)