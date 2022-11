Dona Onete recebe alta da UTI, mas segue hospitalizada

Depois de sete dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente Portuguesa, a cantora paraense Dona Onete teve alta, na tarde desta quinta-feira (17). No entanto, a Rainha do Chamegado segue internada no hospital, em Belém, para a continuidade do tratamento.

A informação foi divulgada pelas redes sociais da artista, por meio de nota, que informa que ela segue internada no mesmo hospital para tratar da infecção pulmonar, mas agora em um apartamento, e continuará com os medicamentos e fisioterapia respiratória.

Conforme explica a nota, Dona Onete está muito feliz, mandou beijos e abraços a todos os fãs. Pediu para agradecer as orações e energias positivas que recebeu nos últimos dias.

