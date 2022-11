Dona Onete segue internada com infecção pulmonar e agradece orações

As informações sobre a atualização do quadro de saúde de Dona Onete, de 83 anos, publicada nesta quarta-feira, 15, nas redes sociais da artista, dão conta que a Rainha do Chamegado está "falante, esperta e seguindo à risca as recomendações da equipe médica do Hospital da Beneficente Portuguesa", em Belém, onde segue internada há cinco dias para o tratamento de infecção pulmonar. Ainda segundo a nota postada, o quadro de saúde tem melhorado bastante com fisioterapia respiratória.

As informações divulgadas nas redes sociais da artista não mencionam se a artista paraense ainda se encontra em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dona Onete teve cancelada a participação no Festival Psica, no qual faria uma apresentação junto com a artista pernambucana Lia de Itamaracá. O evento acontecerá entre os próximos dias 16 e 18 de dezembro, em Belém.

Informações sobre o quadro de Dona Onete foram postados nos Stories do Instagram dela. (Reprodução)

A nota prossegue: "Nossa rainha andou reclamando de dores nas articulações porque passa muito tempo deitada, sentindo falta de se mexer e cair no carimbó, mas a equipe do hospital é muito atenciosa e já está cuidando disso também. Por sinal, Dona Onete já virou amiga de todos, fica na maior gracinha com toda a equipe".

A nota finaliza afirmando que a artista paraense está "ansiosa para receber alta e encontrar todo mundo" e que ela agradece o carinho e as orações que tem recebido pelo pronto restabelecimento da saúde.