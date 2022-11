Dona Onete continua internada na UTI e responde bem ao tratamento, informa a família

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente Portuguesa desde a semana passada, para tratar de uma infecção pulmonar Dona Onete tem respondido bem aos medicamentos e a fisioterapia respiratória, segundo o comunicado divulgado pela família e equipe da cantora nas redes sociais. "Ontem descansou bastante, mas não deixou de contar histórias, rir e dividir o bom humor de sempre com a equipe do Hospital, que a acompanha com muita dedicação", informa a nota.

Segundo o comunicado, o quadro de saúde da Dona Onete continua evoluindo bem, como esperado pela equipe médica da UTI.

"Dona Onete está muito feliz com o carinho que tem recebido, ficou emocionada e agradeceu imensamente as mensagens que todos vocês enviaram. Vamos continuar nessa corrente de pensamentos positivos para que, em breve, a nossa Rainha do Carimbó Chamegado se recupere completamente", completa o texto.