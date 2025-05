Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (07/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (07/05), às 15h25, o filme "Pureza", trama baseada em uma história real e dirigido por Renato Barbieri e estrelado por Dira Paes, Flavio Bauraqui e Matheus Abreu. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Pureza?

Baseado na história real de Pureza Lopes Loyola. Pureza (Dira Paes) é uma mãe solo que mora com seu filho, Abel (Matheus Abreu), em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Durante a jornada, ela encontra uma fazenda que emprega um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, a famosa escravidão moderna. Ainda à procura do filho, ela passa a trabalhar neste lugar, testemunhando o tratamento brutal sofrido pelos empregados, além do desmatamento ilegal de florestas. Lutando contra um sistema perverso e poderoso, esta batalhadora mulher enfrentará a tudo e todos que ficarem à sua frente, sempre com uma fé religiosa inabalável e a esperança de encontrar o filho.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "Pureza"

Informações do filme "Pureza"

Título original: Pureza

Pureza Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h6min

1h6min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: drama biográfico

drama biográfico Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)