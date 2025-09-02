Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Domingueira em Belém terá Banda Xeiro Verde e mais atrações; veja quais

Evento gratuito no Jurunas, neste domingo (7), terá shows de DJ Matheus, Os Brothers, Thiago Costa e Arraial do Pavulagem

Gustavo Vilhena*
fonte

Banda Xeiro Verde é um dos destaques da segunda edição do "Domingueira". (Reprodução)

A segunda edição da Domingueira será realizada neste domingo (7), a partir das 15h, no bairro do Jurunas, em Belém. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Belém, terá como atração principal a Banda Xeiro Verde, um dos grupos mais conhecidos da música popular paraense.

A programação começa às 15h com o DJ Matheus e segue até a noite, com apresentações do Arraial do Pavulagem, banda Os Brothers, Thiago Costa, Pagode das Meninas e participação especial da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná. O show da Banda Xeiro Verde está marcado para as 20h.

Xeiro Verde leva sucessos e novidades à Domingueira

Com mais de duas décadas de carreira e sete álbuns lançados, a Banda Xeiro Verde é considerada pioneira do brega pop, estilo que mistura o ritmo tradicional com elementos da lambada, música caribenha e sons eletrônicos.

“O brega tradicional é mais lento, já o pop é mais dançante. Essa mudança no ritmo começou em 1998 e nós fomos a primeira banda a adotar o estilo em nosso álbum de estreia”, explicou a vocalista Hellen Patrícia.

No repertório da apresentação estão músicas que marcaram época, como Eu Não Sou Tua, Beijo Bom, Zouk do Rubi, Beba Doida e Serrote. Ainda neste ano, a banda deve lançar dois EPs: um com faixas inéditas e outro com regravações de clássicos do brega.

Outras atrações confirmadas

Além da Xeiro Verde, outras atrações vão animar a Domingueira:

  • DJ Matheus (15h)
  • Arraial do Pavulagem (16h)
  • Pagode das Meninas (17h)
  • Banda Os Brothers (18h)
  • Thiago Costa (19h)
  • Xeiro Verde (20h)
  • Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná (participação especial)

Banda Os Brothers apresenta novo single

Formada em 2002, a banda Os Brothers, originária da Terra Firme, também participa do evento. Liderada por Marth Martins e Rainy Saraiva, o grupo é referência no melody paraense.

“Ao longo desses anos, já nos apresentamos em todo o Brasil e também no exterior. Somos a maior referência em melody no Pará”, afirmou o vocalista Marth Martins.

O repertório da banda terá sucessos como Amo Você, À Distância, Ao Som do Mar e Tô Solteira, além do mais recente lançamento, Tu, disponível nas plataformas de streaming.

Serviço

Domingueira – 2ª edição
Local: Bairro do Jurunas, Belém
Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
Horário: A partir das 15h
Entrada gratuita

Cultura
