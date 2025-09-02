Domingueira em Belém terá Banda Xeiro Verde e mais atrações; veja quais

A segunda edição da Domingueira será realizada neste domingo (7), a partir das 15h, no bairro do Jurunas, em Belém. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Belém, terá como atração principal a Banda Xeiro Verde, um dos grupos mais conhecidos da música popular paraense.

A programação começa às 15h com o DJ Matheus e segue até a noite, com apresentações do Arraial do Pavulagem, banda Os Brothers, Thiago Costa, Pagode das Meninas e participação especial da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná. O show da Banda Xeiro Verde está marcado para as 20h.

VEJA MAIS

Xeiro Verde leva sucessos e novidades à Domingueira

Com mais de duas décadas de carreira e sete álbuns lançados, a Banda Xeiro Verde é considerada pioneira do brega pop, estilo que mistura o ritmo tradicional com elementos da lambada, música caribenha e sons eletrônicos.

“O brega tradicional é mais lento, já o pop é mais dançante. Essa mudança no ritmo começou em 1998 e nós fomos a primeira banda a adotar o estilo em nosso álbum de estreia”, explicou a vocalista Hellen Patrícia.

No repertório da apresentação estão músicas que marcaram época, como Eu Não Sou Tua, Beijo Bom, Zouk do Rubi, Beba Doida e Serrote. Ainda neste ano, a banda deve lançar dois EPs: um com faixas inéditas e outro com regravações de clássicos do brega.

Outras atrações confirmadas

Além da Xeiro Verde, outras atrações vão animar a Domingueira:

DJ Matheus (15h)

Arraial do Pavulagem (16h)

Pagode das Meninas (17h)

Banda Os Brothers (18h)

Thiago Costa (19h)

Xeiro Verde (20h)

Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná (participação especial)

Banda Os Brothers apresenta novo single

Formada em 2002, a banda Os Brothers, originária da Terra Firme, também participa do evento. Liderada por Marth Martins e Rainy Saraiva, o grupo é referência no melody paraense.

“Ao longo desses anos, já nos apresentamos em todo o Brasil e também no exterior. Somos a maior referência em melody no Pará”, afirmou o vocalista Marth Martins.

O repertório da banda terá sucessos como Amo Você, À Distância, Ao Som do Mar e Tô Solteira, além do mais recente lançamento, Tu, disponível nas plataformas de streaming.

Serviço

Domingueira – 2ª edição

Local: Bairro do Jurunas, Belém

Data: Domingo, 7 de setembro de 2025

Horário: A partir das 15h

Entrada gratuita