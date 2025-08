Circuito Domingueira leva lazer, serviços e cultura ao bairro da Pedreira em Belém

A tarde deste domingo (3) é marcada por alegria, serviços e integração comunitária no bairro da Pedreira, com a estreia do Circuito Domingueira, projeto realizado pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A iniciativa interditou temporariamente um trecho da avenida Pedro Miranda, entre as travessas Humaitá e Chaco, para receber uma programação voltada a todas as idades.

Pensada para acontecer todo primeiro domingo do mês, a Domingueira propõe um novo uso do espaço público, priorizando lazer, cultura, saúde e bem-estar. A operação contou com apoio especial das equipes de segurança e trânsito da Prefeitura, garantindo a fluidez e a segurança dos participantes. Entre as ações oferecidas, estavam vacinação, exames médicos, atividades infantis, consulta de animais, oficinas culturais, além da estreia dos patinetes elétricos compartilhados, em parceria com a empresa Jet Brasil.

Entre os espaços mais movimentados estavam os voltados à infância.Thaís Torres, responsável por atividades de brincadeiras planejadas, a iniciativa valoriza o brincar ao ar livre como parte essencial da formação da criança.

“A gente ficou imensamente feliz de estar participando do projeto. Estar na primeira infância como base, alicerce, é essencial pra formação na cidade. O brincar ao ar livre contribui para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e motor das crianças. Criamos memórias afetivas saudáveis para a vida inteira”, afirmou.

A nutricionista Camila Mota, que atua com o público infantil, também destacou a importância do projeto como política pública de cuidado e acolhimento. “Eu sou muito adepta de tudo que promove o desenvolvimento da infância. E quando esse investimento parte do poder público, abre espaço não só para o brincar, mas para a inclusão. É um momento de fortalecimento da convivência familiar e comunitária”.

Ações que alcançam todos

Moradores de diferentes bairros também compareceram. A cozinheira Célia Maria, vinda do Barreiro, ficou sabendo do evento minutos antes e correu para participar. “Vim cadastrar minha gatinha pra castração e também fazer uma consulta. A ação tá muito boa, graças a Deus deu tudo certo”, disse, empolgada.

Já a aposentada Ângela Silva, de 70 anos, levou familiares e pets para aproveitar os serviços gratuitos. “Ficamos sabendo pela televisão e viemos fazer exame de HIV, colesterol, vacinar os animais. Tá tudo ótimo, muito bom mesmo.”

Cultura, mobilidade e integração

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que o Circuito Domingueira vai acontecer de forma itinerante e com foco em reunir a população por meio da cultura, saúde, mobilidade e lazer.

“A ideia é realizar todo primeiro domingo do mês essa grande ação pra toda a família. Começamos pela Pedreira por ser um berço cultural, mas vamos expandir para outros bairros. São mais de 15 estações com atividades para todas as idades, desde a primeira infância até a melhor idade”.

Normando também comentou sobre a implantação dos patinetes elétricos:

“Firmamos uma parceria com a Jana Brasil para oferecer um novo modal de transporte, mais sustentável e acessível. Belém é a primeira cidade da região Norte a implementar esse sistema”. O próximo Circuito Domingueira já está sendo planejado e será anunciado em breve.