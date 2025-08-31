Capa Jornal Amazônia
Jurunas recebe segunda edição da Domingueira com shows, gastronomia e serviços gratuitos

O projeto, que acontece de forma itinerante e mensal, busca valorizar artistas locais, ocupar os espaços públicos

O Liberal
fonte

A Domingueira é um projeto mensal e itinerante, que leva para diferentes bairros da capital uma programação diversificada (Secom)

Depois do sucesso da primeira edição, que reuniu mais de 20 mil pessoas no bairro da Pedreira, a Prefeitura de Belém realiza,no próximo domingo (7), a segunda edição da Domingueira. Desta vez, o evento será no bairro do Jurunas, na avenida 16 de Novembro, em frente ao Espaço São José Liberto, a partir das 15h. A programação é gratuita.

O projeto, que acontece de forma itinerante e mensal, busca valorizar artistas locais, ocupar os espaços públicos e oferecer serviços de cidadania e lazer acessíveis a toda a população.

Atrações musicais

O palco principal terá apresentações de artistas e grupos conhecidos do público paraense. A programação começa às 15h com DJ Matheus e segue com Arraial do Pavulagem (16h), Pagode das Meninas (17h), Os Brothers (18h), Thiago Costa (19h) e Banda Xeiro Verde (20h). A escola de samba “Rancho Não Posso Me Amofiná”, do próprio Jurunas, também marca presença no evento.

Serviços e atividades gratuitas

Além da música, a Domingueira vai oferecer um dia inteiro de atividades e serviços gratuitos em 18 estações temáticas. Entre os destaques estão:

Feira de artesanato com mães atípicas e empreendedores LGBTQIAPN+.

Espaço pet, com vacinação, adoção de animais e emissão de carteiras.

Gastronomia regional, com comidas típicas, food trucks e o tradicional Ambulódromo do Jurunas.

Espaço infantil, com contação de histórias, brincadeiras de rua e recreação.

Feira geek, incluindo Just Dance e realidade virtual.

Estação Saúde e Bem-Estar, com vacinação, orientação nutricional e atendimentos de saúde sexual.

Estação Vida Saudável, com aulões de fit dance e degustação de suplementos.

Estação Reciclar, com copos reutilizáveis e jogos sobre meio ambiente.

Estação Trânsito, com atividades educativas sobre mobilidade segura.

Estação Redário, voltada ao relaxamento.

Com a proposta de unir cultura, lazer e cidadania, a Prefeitura de Belém aposta na Domingueira como uma das maiores políticas públicas culturais e sociais do município.

Palavras-chave

belém
Belém
