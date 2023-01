Do pagode ao funk, blocos do pré-Carnaval têm atrações nacionais

O último final de semana de janeiro terá uma agenda de blocos recheada. O pré-Carnaval de Belém mostra a tradição de eventos consagrados. Hoje, 28, artistas nacionais fazem suas apresentações em blocos indoor.

O tradicional “Amor de Carnaval” fará sua 7ª edição no Açaí Biruta. Com o tema “A alegria do amor”, os foliões vão aproveitar a banda carioca Fica Comigo que faz o Carnaval do Rio de Janeiro também, um dos mais badalados do Brasil. “Uma das coisas que falamos todo ano, é que Belém faz parte do nosso ponta pé inicial do ano: “Para começar o ano bem, tem que ter Belém’. Eu estou muito animado”, contou Delão, vocalista do grupo.

O grupo Fica Comigo surgiu como um bloco de Carnaval que parava as orlas do Rio, atualmente eles rodam o Brasil inteiro com festas que levam um repertorio cheio de pagode dos anos 90. São mais de 10 anos de história.

“O ‘Amor de Carnaval’ também começou como uma festa autoral do Fica Comigo, e hoje é um dos evento referência de Belém, isso nos deixa muito feliz. A gente trata essa festa como se ela fosse nossa, de fato mesmo, Belém é muito especial, sem contar que a agente ama a culinária daí, estou doido pra chegar e tomar o tacacá nas barraquinhas antes de ir para o show”, antecipa o cantor.

Como dissemos, são sete anos de bloco, e claro que o repertório do Fica Comigo sempre passa por atualizações. “Esse ano vamos levar um show 100% novo. Arranjos novos de músicas antigas, músicas novas, temos um bloco final novo com novos axés, está tendo até piseiro. A única coisa que não muda, e não tem jeito, é a animação do vocalista (risos), estarei muito feliz e empolgado! Estamos esperando vocês, Belém!! Vamos espalhar o amor!”, disse Delão.

Nosso Tom, Baladeros, I Love Pagode, Alisson Muniz e Celine também são atrações do Amor de Carnaval.

Mais bloco

Hoje ainda tem muito funk no “Bloco da Gaiola”. Rennan da Penha, W-Beatz e MC Daniel chegam para se apresentar no Music Park.

O carioca Rennan da Penha alcançou o seu maior sucesso em 2019 e há anos se mantém no cenário. Ele é criador do “Baile da Gaiola”, o maior baile funk do Rio. No evento a batida de funk 150 viralizou e se tornou uma das mais ouvidas no Brasil.

O Dj W-Beatz é o representante o Funk Rave, que une o funk brasileiro à música eletrônica, bastante escutada nas festas raves.

Já MC Daniel é o queridinho do momento. Conhecido como Falcão do Funk, o paulista estorou com a música “Tubarão Te Amo”, que conta também com a participação do DJ LK da Escócia, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum.

Agende-se

- Fica Comigo

Fica Comigo, Nosso Tom, Baladeros, I Love Pagode, Alisson Muniz e Celine

Hora: 16h

Local: Açaí Biruta

- Bloco da Gaiola

W-Beatz, MC Daniel e Rennan da Penha

Hora: 15h

Local: Music Park