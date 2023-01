Preparação para o Carnaval de Belém está a todo vapor nas escolas de samba da capital paraense

Quem assiste toda a magia que traz as escolas de samba do carnaval não imagina toda a preparação e o trabalho por trás desse espetáculo. São meses de preparação, mobilização e apoio de moradores e suas comunidades. Como é o caso da Associação Carnavalesca Bole-Bole, que é uma das mais tradicionais escolas de samba da capital paraense. Homenageando esse ano, o grande músico Ronaldo Silva, uma das peças principais do Arraial do Pavulagem, os integrantes da escola prometem um verdadeiro espetáculo de cores e emoção na avenida.

Segundo o diretor de harmonia e barracão da escola, Kléber Oliveira, “já estou na escola há quase quarenta anos, nasci e me criei nessa comunidade, sou fruto desse processo. É sempre um desafio e um orgulho colocar nosso espetáculo na avenida. Temos um processo de criação que se divide na pesquisa do enredo, e aí começamos todo o processo, a fantasia, os carros alegóricos e afins”, afirmou.

(Foto: Igor Mota / O Liberal)

Kléber ressaltou ainda que “nosso maior desafio sempre é a questão financeira, mas a gente sempre faz nossas oficinas, nossos eventos solidários, temos uma comunidade muito ativa, participativa e apaixonada pela nossa escola. E aí acabamos resolvendo esses pormenores. A comunidade chega junto com toda a garra e entrega, principalmente esse ano, estão todos com saudade desse calor que é nosso carnaval. Então o público paraense pode esperar o que sempre espera da Bole-Bole: um grande espetáculo! ”, concluiu o diretor.

Sentimento também que partilha a decoradora Maria Madalena, apaixonada pelo carnaval e por contribuir diretamente para a festa acontecer. “Esse ano a gente se adiantou bastante devido a pandemia e o tempo que ficamos parados. Eu ajudo na confecção das fantasias e é um trabalho que eu sou apaixonada, são mais de 400 peças. É uma emoção muito grande, fazemos de tudo para nossa escola sair bonita na avenida, nossa principal mensagem é sempre viver aquilo com energia positiva e amor”, destacou.

A diretora da Bole-Bole, Ângela Pinho, também não conteve a emoção por esse retorno mais do que especial. “Eu ajudo também no barracão, na confecção das fantasias. Normalmente, começamos ainda no mês de outubro nossa produção. Como tivemos esses dois anos parados sem o carnaval, tivemos um tempo maior para essa produção. Nós temos seis alas com 80 pessoas mais ou menos. Nosso tema esse ano é uma grande homenagem ao nosso querido Ronaldo Silva, que eu até me emociono porque é um cara muito importante dentro da nossa cultura. O Arraial do Pavulagem está bastante animado com essa homenagem”, comemorou.

A Associação Carnavalesca Bole-Bole é uma escola de samba de Belém, que surgiu de um tradicional Escola de Samba já extinta de Belém, o Arco-Íris. Foi fundada por um grupo de amigos do bairro do Guamá, em sua maioria membros de famílias tradicionais no samba. Em 2010, sagrou-se campeã do carnaval, sendo bicampeã no ano seguinte, quando quatro escolas do grupo principal boicotaram o desfile. A escola volta a conquistar o título de campeã em 2016, homenageando os 400 anos de Belém.

Confira a ordem dos desfiles das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Belém:

Sábado: 11/02

Acadêmicos de Samba da Pedreira

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Rancho Não Posso me Amofiná

Piratas da Batucada

Deixa Falar

Domingo: 12/02

Os Colibris

Associação Carnavalesca Xodó da Nega

Associação Carnavalesca Bole-Bole

Escola de Samba da Matinha

Império de Samba Quem São Eles