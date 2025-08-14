Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

DJ Elison Jr comemora 2 anos de carreira com festa neste fim de semana, em Belém; confira

O DJ Elison Jr divide o palco com seu pai dj Elison. Eles trazem tecnologia e vários ritmos ao público

O Liberal

Como continuação do legado do gênero tecnobrega, o DJ Elison Jr. comemora neste sábado, 16, dois anos de carreira. Após escolher seguir os passos do pai, o DJ Elison começou logo após a pandemia, fazendo companhia para seu pai nos shows. O evento de celebração será a partir das 21h, no espaço Via Show (Rodovia Augusto Montenegro, Km7)

VEJA MAIS

image DJ Elison Jr.aponta os ritmos que agitam verão paraense 2024
O DJ, que está seguindo os mesmos passos que o pai, DJ Elison, ex-Super Pop, falou ao Grupo Liberal sobre novos projetos e das apresentações ao longo do mês

image 'Um dia irão entender', diz DJ Elison em despedida do Super Pop
DJ, que fazia dupla com o irmão Juninho, manteve mistério sobre a sua saída do empreendimento familiar

image Após deixar o “Super Pop”, DJ Elison faz turnê pela Europa com novo projeto
“New Age” é um grande sonho do DJ que agora expande as fronteiras para além do Pará

Elison Junior teve de responder uma pergunta curiosa de seu pai antes de começar a sua carreira. "Meu pai perguntou o que eu queria da vida, estudar ou tocar nas festas. Eu respondi estudar, mas com o tempo me apaixonei em fazer a alegria da galera e o público super aprovou essa novidade, pai e filho juntos no palco”.

Atualmente, o DJ Elison Jr  divide o palco com seu pai DJ Elison. Eles investem em muita tecnologia e vários ritmos que agitam a galera. A dupla inclui no repertório musica eletrônica, funk, marcantes e muito tecno brega, além de um corpo de ballet para animar ainda mais o público. "A galera pode esperar novidades no show deste sábado, principalmente no repertorio. Será uma noite inesquecível", destacou o DJ Elison Jr.

Serviço:
Aniversário de 2 anos de carreira do Dj Elison Junior 
Data: 16 de Agosto (Sábado)
Horário: 21h
Local: Via Show – Rod. Augusto Montenegro Km7
Contatos: (91)992343060 – (91)981451738

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dj elison jr

dj elison
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

+18

Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

Criadora de conteúdo adulto relembrou suposto envolvimento com o cantor baiano durante entrevista

04.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda