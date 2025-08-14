DJ Elison Jr comemora 2 anos de carreira com festa neste fim de semana, em Belém; confira

Como continuação do legado do gênero tecnobrega, o DJ Elison Jr. comemora neste sábado, 16, dois anos de carreira. Após escolher seguir os passos do pai, o DJ Elison começou logo após a pandemia, fazendo companhia para seu pai nos shows. O evento de celebração será a partir das 21h, no espaço Via Show (Rodovia Augusto Montenegro, Km7)

Elison Junior teve de responder uma pergunta curiosa de seu pai antes de começar a sua carreira. "Meu pai perguntou o que eu queria da vida, estudar ou tocar nas festas. Eu respondi estudar, mas com o tempo me apaixonei em fazer a alegria da galera e o público super aprovou essa novidade, pai e filho juntos no palco”.

Atualmente, o DJ Elison Jr divide o palco com seu pai DJ Elison. Eles investem em muita tecnologia e vários ritmos que agitam a galera. A dupla inclui no repertório musica eletrônica, funk, marcantes e muito tecno brega, além de um corpo de ballet para animar ainda mais o público. "A galera pode esperar novidades no show deste sábado, principalmente no repertorio. Será uma noite inesquecível", destacou o DJ Elison Jr.

Serviço:

Aniversário de 2 anos de carreira do Dj Elison Junior

Data: 16 de Agosto (Sábado)

Horário: 21h

Local: Via Show – Rod. Augusto Montenegro Km7

Contatos: (91)992343060 – (91)981451738