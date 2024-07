DJ Elison Jr.aponta os ritmos que agitam verão paraense 2024

Julho é o mês de férias e curtição nas praias e balneários paraenses, além de ser a estação mais quente do ano, e nada melhor do que aproveitar ao som dos hits que estão dominando o verão de 2024. Diferente de outras localidades, onde o funk, pagode, samba e sertanejo predominam, os veranistas do estado do Pará estão buscando se divertir ouvindo outro tipo de música. O DJ Elison Jr, um dos nomes que está em ascensão nas principais festas em Belém e nos interiores, destacou que são os ritmos regionais, como, por exemplo, as “marcantes” e o tecnomelody são os mais pedidos pelo público, quando se trata de uma trilha sonora para ficar curtindo o sol, a sombra ou a água refrescante.

"Nós costumamos tocar de tudo, desde o que a galera diz que é o ‘rock doido’ até o baile da saudade, mas hoje nos verões desse ano nós estamos tocando as que são mais regionais, onde todo mundo canta, todo mundo vibra quando toca uma", explicou o DJ, falando sobre a predominância das canções regionais

Esse é o segundo ano consecutivo em que Elison Jr. e o seu pai, DJ Elison, se apresentam juntos durante o mês de julho, fazendo a alegria e a diversão dos veranistas que buscam os balneários para se refrescar.

Para 2024, a dupla tem preparado um projeto novo e que irá percorrer várias cidades e regiões do Pará. “O público nos recebeu positivamente e que eu posso te adiantar que nós iremos tocar vários eventos ao longo desse mês de julho", contou Elison Jr.

Entre os destaques, estão apresentações em Salinópolis, no dia 25 de julho, e no Distrito da Ilha de Mosqueiro, no dia 29, além de shows em Tomé-Açu e Soure, na Ilha do Marajó.

Sobre a valorização das aparelhagens, DJ Elison Jr. expressou otimismo. "Creio que nós já fomos mais valorizados, porém, tenho certeza que vamos dar a volta por cima. Esse movimento é algo que as pessoas gostam, abraçam com muito carinho e cultuam, principalmente aqui no Norte do Brasil”, acrescentou.

Novidades na carreira

Elison Jr. está seguindo os passos do pai, que faz parte da aparelhagem “Super Pop” por décadas ao lado do irmão, o DJ Juninho Pop, e agora está em uma nova fase com o projeto “New Age". Além do tecnomelody, a dupla de DJ familiar está buscando incrementar e valorizar a diversidade musical do país, também incrementando canções internacionais.

"É uma honra muito grande seguir os passos do meu pai. Ele é um dos melhores DJs que já pisou no Norte, no estado do Pará. Com essa parceria, nós iremos alcançar objetivos muito grandes", afirmou.

Segundo o DJ, a empresa com o pai entrou no mercado há pouco mais de um ano e foi recebida pelo público, o que é motivo de felicidade para ambos. “Estamos felizes em poder levar a alegria a todos que estão enlaçando esse projeto”, acrescentou Elison Jr.

Ele também adiantou com exclusividade ao Grupo Liberal que muitas novidades estão por vir com a nova empresa da família. "Aguardem a nova vinda que é o novo New Age que nós estamos montando para fazer a alegria cada vez mais e mais e mais desse público maravilhoso que nos acompanha”, complementou o DJ.