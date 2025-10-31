DJ Elison comanda o Rock da Rolha Halloween em Belém
Evento será neste sábado (1º) na casa de shows Mormaço e premiará a melhor fantasia com R$ 500
O DJ Elison será o destaque da edição especial de Halloween do “Rock da Rolha”, que acontece neste sábado (1º), véspera de feriado, na casa de shows Mormaço, em Belém. O evento promete reunir o público em clima de festa e fantasia.
Segundo o artista, a proposta é surpreender o público nesta edição temática. “Tá aí o convite pra galera entrar nessa brincadeira com a gente, colocar a sua melhor fantasia, pode ir como quiser, só não pode perder a criatividade. Teremos o concurso de melhor fantasia”, destacou o DJ Elison.
VEJA MAIS
Concurso de fantasia e prêmios
A festa vai premiar com R$ 500 a pessoa que estiver com a melhor fantasia. O público é convidado a embarcar no tema do Halloween e participar do concurso durante o evento.
Edição especial do Rock da Rolha
O “Rock da Rolha” é uma festa já conhecida na capital paraense, mas a edição Halloween é uma das mais aguardadas pelo público. O DJ Elison, conhecido como New Age, afirmou que o show trará novidades. “New Age sempre está inovando e fomos atrás de muitas novidades para esse sábado. A galera pode ficar com a expectativa lá no alto que vem coisa boa por aí”, disse o artista.
Atrações musicais e espetáculos
A banda Gigantes do Melody também integra a programação da noite. De acordo com o vocalista Josiel Corrêa, o grupo preparou uma apresentação especial para o evento. “Juntamos as bandas Batidão do Melody e Msynk para fazer esse projeto com um grande show de músicas e bailarinos no palco”, afirmou.
SERVIÇO:
Rock da Rolha Halloween
Data: 01.11.2025
Horário: 21h
Local: Mormaço (rua Carneiro Rocha, 1 Cidade Velha - Belém)
Atrações: Dj Elison, Gigantes do Melody e DJs
(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA