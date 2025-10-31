Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

DJ Elison comanda o Rock da Rolha Halloween em Belém

Evento será neste sábado (1º) na casa de shows Mormaço e premiará a melhor fantasia com R$ 500

Gustavo Vilhena*
fonte

DJ Elison (Reprodução Instagram)

O DJ Elison será o destaque da edição especial de Halloween do “Rock da Rolha”, que acontece neste sábado (1º), véspera de feriado, na casa de shows Mormaço, em Belém. O evento promete reunir o público em clima de festa e fantasia.

Segundo o artista, a proposta é surpreender o público nesta edição temática. “Tá aí o convite pra galera entrar nessa brincadeira com a gente, colocar a sua melhor fantasia, pode ir como quiser, só não pode perder a criatividade. Teremos o concurso de melhor fantasia”, destacou o DJ Elison.

Concurso de fantasia e prêmios

A festa vai premiar com R$ 500 a pessoa que estiver com a melhor fantasia. O público é convidado a embarcar no tema do Halloween e participar do concurso durante o evento.

Edição especial do Rock da Rolha

O “Rock da Rolha” é uma festa já conhecida na capital paraense, mas a edição Halloween é uma das mais aguardadas pelo público. O DJ Elison, conhecido como New Age, afirmou que o show trará novidades. “New Age sempre está inovando e fomos atrás de muitas novidades para esse sábado. A galera pode ficar com a expectativa lá no alto que vem coisa boa por aí”, disse o artista.

Atrações musicais e espetáculos

A banda Gigantes do Melody também integra a programação da noite. De acordo com o vocalista Josiel Corrêa, o grupo preparou uma apresentação especial para o evento. “Juntamos as bandas Batidão do Melody e Msynk para fazer esse projeto com um grande show de músicas e bailarinos no palco”, afirmou.

SERVIÇO:
Rock da Rolha Halloween 
Data: 01.11.2025
Horário: 21h
Local: Mormaço (rua Carneiro Rocha, 1 Cidade Velha - Belém)

Atrações: Dj Elison, Gigantes do Melody e DJs

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

.
