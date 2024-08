Dia Internacional do Cosplay será celebrado em Belém; confira!

A Liga Cosplay Pará promove, em celebração ao Dia Internacional do Cosplay, uma tarde com atividades geeks em Belém. A programação ocorre no dia 31 de agosto (sábado), das 14 horas às 18 horas, em uma faculdade privada na capital paraense. Entre as ações do evento, está a arrecadação de materiais de limpeza para a ONG Mães Felinas.

VEJA MAIS

Liga Cosplay Pará reúne personagens da Marvel, como Capitão América e Homem-Aranha (Divulgação)

A tarde conta com apoio do projeto de extensão Circuito Nerd e oferece quiz e olimpíadas geek, concurso de cosplay com desfile e encontro de cosplayers. O evento também apresenta stands de vendas com materiais da cultura geek. A contribuição à ONG Mães Felinas é por meio de doações de vassouras, sabão em pó, água sanitária e demais produtos de limpeza.

A Liga Cosplay Pará atua junto ao projeto de extensão Circuito Nerd em evento geek (Divulgação)

VEJA MAIS

Serviço

Dia Internacional do Cosplay - Liga Cosplay Pará

Data: 31 de agosto, sábado

Horário: 14 horas a 18 horas

Local: Estácio FAP (Avenida Governador José Malcher, 1148 - Nazaré. Belém, Pará)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)