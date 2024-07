Comic Con: Robert Downey Jr. volta ao universo da Marvel para ser novo vilão dos Vingadores

O ator Robert Downey Jr. surpreendeu os fãs durante sua aparição na “Comic Con San Diego”, nos Estados Unidos, neste final de semana, ao ser anunciado como o vilão Victor Von Doom, conhecido inimigo do Quarteto Fantástico, da franquia Marvel.

Robert aparecerá nas produções “Vingadores: Apocalypse” e “Vingadores: Guerras Secretas”, ambas dirigidas pelos irmãos Russo, responsáveis pelos mais recentes sucessos dos filmes de super-heróis da Marvel. A previsão é que os filmes sejam lançados em 2026 e 2027.

A revelação causou grande comoção entre os fãs quando Downey Jr., que interpretou Tony Stark por mais de uma década, subiu ao palco caracterizado como Victor Von Doom. “Mesma máscara, nova tarefa”, disse rapidamente o ator ao público presente.

VEJA MAIS

Victor Von Doom é um dos vilões mais icônicos da Marvel, com uma história rica e complexa marcada por sua rivalidade com Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Sua jornada para o lado sombrio começa após um acidente que desfigurou seu rosto, levando-o a buscar vingança contra aqueles que o prejudicaram.