Dia do tatuador: profissionais dão dicas sobre a arte de eternizar momentos e sentimentos na pele

Um sentimento eternizado na pele. A tatuagem está entre as formas de arte mais antigas da humanidade. Por mais de cinco mil anos, culturas de todos os continentes habitáveis colocaram tintas permanentes em seus corpos como defesas místicas, símbolos, ritos de passagem ou apenas decoração pessoal. E até hoje a arte é vivida por tantas pessoas que buscam profissionais especializados para tornar o sonho possível. E hoje, que é celebrado o dia do (a) tatuador (a), conversamos com dois profissionais respeitados de Belém sobre a arte de eternizar momentos e sentimentos.

A tatuadora paraense Fernanda Nery, que está com flash tatto disponível até o final deste mês, explica mais sobre essa técnica que conquista cada vez mais o público. Segundo a artista, “flash tattoo é um evento promocional que costumamos fazer para ganhar no volume de atendimentos, costumo fazer nos meses menos movimentados como férias ou também em parceria com algum outro estabelecimento. Para o cliente é super vantajoso, pagar um valor abaixo do mercado e ainda sair com várias tattoos no mesmo dia”, explicou.

VEJA MAIS

Fernanda ressalta que a grande maioria dos flash’s trabalham com tatuagens minimalistas (apenas traços e poucos detalhes) e com tamanho de seis centímetros, em média. “É importante lembrar que são os mesmos cuidados de uma tatuagem maior. Inclusive, esse é um grande erro achar que porque a sua tatuagem é pequena você não deve cuidar tanto quanto se fosse uma maior, você deve seguir as orientações do seu tatuador no período de cicatrização pra que ela fique 100%”, concluiu a profissional.

O tatuador Daniel Santos, além da arte, gosta de compartilhar o conhecimento, realizando cursos e workshops para novos profissionais. Ele garante que o primeiro fundamento essencial na hora de iniciar a carreira na tatuagem é entender que o trabalho, assim como qualquer profissão, é cheio de desafios e responsabilidades. “É preciso que o aluno tenha uma dedicação total, integral na técnica do desenho. Eu sempre indico quem tem essa vontade, que não perca tempo e comece o quanto antes. As etapas do curso se baseiam em abordagens de conteúdos bem práticos e técnicas inovadoras. Mas não podemos deixar de lado a história também, então eu costumo fazer um resumo sobre a história da tatuagem, contextualizar a profissão. Em seguida vem o aprendizado sobre montagem do equipamento, que é de extrema importância e a biossegurança, outra questão essencial para passar confiança ao cliente. Costumo dizer que o curso é 90% prática e 10% teoria”, explicou o tatuador.

Legenda (Tatuador Daniel Santtos na arte do desenho)

Serviço:

Fernanda Nery: (91) 98044-4775 / @neryink_

Daniel Santtos: (91) 98269-2025