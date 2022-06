Tatuador diz que musa do Tik Tok aprovou e elogiou arte de serpente antes de fazer tatuagem

O tatuador Bruno Ferrer se manifestou nas redes sociais após a musa do Tik Tok Nathalia Valente viralizar ao mostrar-se insatisfeita com uma tatuagem de serpente feita nas costas. Na ocasião, a influenciadora apareceu chorando em um vídeo e relatou que o desenho não estava parecido com a referência dada ao profissional.

Por meio de uma nota, o advogado do tatuador publicou fotos do desenho antes de ser tatuado nas costas de Nathalia e afirmou que a arte foi aprovada antes do procedimento ser iniciado. "Já presentes no estúdio de tatuagem e utilizando como base a referência acima descrita, Bruno Ferrer criou a arte final e mostrou à Nathalia o resultado ainda no papel, o qual, na ocasião, aprovou integralmente. Assim, diante da visualização e aprovação da arte final pela Influenciadora, os trabalhos foram iniciados", diz um dos trechos. Veja:

A publicação ainda cita que fotos foram tiradas para que Nathalia pudesse acompanhar o processo e todas as vezes a influenciadora reiterou a aprovação. Além disso, o advogado afirmou que a imagem divulgada como referência por Nathalia não é a arte desenvolvida e aprovada por ela. "Tal imagem está sendo utilizada nas redes sociais com a leviana intenção de criar dissonância entre os desenhos, o que não é a realidade dos fatos. É notório que a arte final aprovada está idêntica ao resultado final da tatuagem".

Relembre o caso

Referência e resultado final da tatuagem feita por Bruno Ferrer. (Foto: Reprodução)

Nathalia Valente viralizou no último final de semana ao compartilhar um vídeo afirmando que a tatuagem não saiu conforme a referência. No registro, ela chora e diz que o desenho ficou totalmente diferente do escolhido. Confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)