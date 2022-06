Musa do Tik Tok chora ao ver resultado de tatuagem: 'Odiei'

A musa da plataforma de vídeos Tik Tok, Nathalia Valente, gravou um vídeo chorando após ver o resultado inesperado de uma tatuagem de serpente feita nas costas. A jovem compartilhou uma foto usada como referência e disse estar desapontada com o desenho final.

VEJA MAIS

"Queria conversar com vocês sobre a tatuagem que está nas minhas costas. Não era desse jeito que eu queria e pedi para o tatuador. Ficou totalmente diferente, escura... Está totalmente errada. Sinceramente não gostei, tentei gostar da tatuagem, mas não está dando. Estou muito triste. Poxa, gente, está nas minhas costas e enorme", desabafou ela mostrando a tatuagem, confira:

Referência e resultado final da tatuagem. (Foto: Reprodução / Tik Tok)

No vídeo, ela relatou estar arrependida de ter feito o desenho, afirmou que confiava no tatuador e pediu para que seus seguidores não falassem da tatuagem, pois ela não estava sabendo lidar com as críticas. "Normalmente eu não ligo para comentários da internet, mas por favor, não comentem muito sobre a tatuagem porque está doendo demais. Não sei o que eu faço! (choros). Estou muito abalada porque sei que é verdade. Ficou muito feio e não combinou comigo. Pedi várias vezes para não deixar escura e está muito preta e feia", declarou.

A influenciadora ainda compartilhou um vídeo sobre todo o processo da tatuagem, desde quando decidiu ir ao tatuador. O conteúdo não foi bem recebido entre os internautas, que acusaram Nathalia de estar querendo ganhar fama com a história.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)