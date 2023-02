Desfile das Escolas de Samba no Rio de Janeiro: saiba que horas serão as apresentações de hoje (19)

O Carnaval 2023 no Rio de Janeiro está repleto de emoções com o desfile das escolas de samba, que teve início na última sexta-feira (17) e segue até segunda-feira (20). As 12 escolas do Grupo Especial que disputam o título de melhor escola de samba do Rio foram distribuídas em dois dias de desfile, com as seis primeiras apresentando no domingo (19) e as outras seis na segunda-feira (20).

Neste domingo, o desfile do Grupo Especial começa às 22h00 com a apresentação da Império Serrano, seguida pela Acadêmicos do Grande Rio às 23h00. À meia-noite, será a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, seguida pela Unidos da Tijuca às 01h00 e pela Acadêmicos do Salgueiro às 02h00. Encerrando a noite, a Estação Primeira de Mangueira entra na avenida às 03h00.

O desfile das escolas de samba é um dos eventos mais esperados do Carnaval carioca, atraindo turistas de todo o mundo e gerando milhões de reais em receita para a cidade. A ordem das escolas de samba deste ano promete uma noite de muito samba no pé, brilho e animação.

Programação dos desfiles de domingo (19)