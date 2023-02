Carnaval: Fantasias ganham o gosto dos foliões; veja as opções da moda

O Carnaval já está acontecendo, mas para quem ainda não aproveitou a folia, ainda dá tempo. Para curtir os próximos dias do jeito que o período pede, é só usar a criatividade, colocar a fantasia e aproveitar nos bailes e blocos.

Para quem se programa e pensa com antecedência nas fantasias, a entrega dos looks chega com perfeição.

Luiza Bembom é mãe de Malu, que tem 7 anos. Ao longo dessa pequena caminhada, ela já se fantasiou de Máquina de Chiclete, Lisa Simpson, Batata Frita, Caveira Mexicana, Donut, entre outros. Para este ano, Malu ficou indecisa entre ‘tigela de açaí’ e balão.

“Ela amou a fantasia dela, mas ficou super indecisa na escolha. Mas optou pelo balão para a festinha da escola. Todo ano é assim, ela pensa com antecedência sobre o que quer vestir, faz os próprios rabiscos dela e eu vou atrás com a minha tia para tirar o papel a ideia. A confecção também é caseira, minha tia é costureira e faz as fantasias da Malu”, contou Luiza.

Confira as opções que estão bombando nos blocos

Como hoje, 19, ainda é dia de pular Carnaval, separamos algumas sugestões de fantasias acessíveis, fáceis e que com artigo que se tem em casa;

- Xurrasco

Para os jovens e aqueles que estão frequentemente na web, uma das opções é se vestir do tiktoker, Xurrasco_021. Com apenas uma peruca loira, short preto, camiseta colada e óculos escuros, já tem uma fantasia pronta.

- Patriota do caminhão

Quem acompanhou as manifestações no fim de 2022, com a derrota de Jair Bolsonaro, as lamentações dos eleitores começaram a surgir. Um desses personagens que merece destaque, é o patriota do caminhão, que gerou muitos memes.

Ele foi gravado enquanto estava pendurado a um caminhão em Caruaru, no agreste de Pernambuco, e claro, que ele virou referência de fantasia de carnaval.

O kit "patriota do caminhão" precisa de uma blusa do Brasil e um caminhão de brinquedo amarrado na altura do peito.

- Personagens

Fantasias de Arlequina, Mulher-Maravilha, Princesas, entre outras, sempre estão em alta. Mas a personagem mais este ano é Wandinha. Com a atualização da séria, ela adquiriu outros elementos e características. O vestido preto, agora ganhou bolinhas brancas, mas a gola branca também está presente. Os cabelos são usados partidos ao meio e com tranças.

Para quem quer se antecipar, o remake live-action da ‘A Pequena Sereia’ chega nos próximos dias e já pode ser a aposta desse Carnaval. Um top azul e uma saia metalizada em azul e verde, podem compor o look.