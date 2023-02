Sósia de Janja faz sucesso no Carnaval com fantasia que inclui cachorrinha

O Carnaval estimula a criatividade dos foliões, como fez com a sósia da primeira-dama Janja, a maranhense Nívia Sampaio. Nas redes sociais, a foto de Nivia com a faixa presidencial e óculos de grau, rendeu elogios e surpresa. Muitos acreditavam ser a própria Janja. O registro foi feito no bloco “Mamãe quero ser Cult”, no pré-Carnaval de São Luís, no Maranhão.

A criação da fantasia surgiu a partir do desejo de ainda comemorar a vitória eleitoral do presidente Lula, ocorrida em 30 de outubro de 2022. “Tenho consciência da grande polarização que ainda vivemos. Naquele local, eu estava confortável e foi bem divertido. Tenho dúvidas de como eu seria recebida em um evento mais cheio de Carnaval”, refletiu.

Para construir a performance de Janja, Nivia usou um casaco bege que já tinha em casa, semelhante ao traje da primeira-dama na posse de Lula, no dia 1º de janeiro. O marido de Nivia, Dannyel Pereira, se fantasiou de Lula, que teve como elemento a sua própria barba branca. O toque final da fantasia do casal foi a 'sósia' da cachorrinha Resistência, famosa por ter sido adotada por Lula e Janja após a prisão do presidente.

“Já estávamos pensando nessa fantasia. Quando olhei a pelúcia, eu disse para o meu marido, brincando: ‘Encontrei a Resistência”, relata.