Denise Assunção, atriz, cantora e compositora, morre aos 67 anos em São Paulo

A cantora, atriz e compositora Denise Assunção, aos 67 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (4). A informação foi divulgada nas redes sociais do Instituto Itamar Assumpção. A artista teve complicações de um câncer de intestino e estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo. O velório e enterro ainda não foram informados.

Confira a nota do Instituto Itamar Assumpção

"O Instituto Itamar Assumpção comunica, com profundo pesar, o falecimento de Denise Assunção, atriz, cantora e compositora. Reconhecidamente, uma das maiores artistas brasileiras. Denise tinha 67 anos e faleceu na manhã de 4 de janeiro no Hospital das Clínicas de São Paulo em decorrência de complicações de um câncer de intestino. Deixa sobrinhas e sobrinhos, amigas e amigos, fãs e admiradores, o gato Cornélio e uma inabalável fé na arte", diz o comunicado.

"Denise morre nasce em paz. Ela trazia a dignidade e a ancestralidade encarnadas. Presença marcante, impressionava pela consciência e lucidez, pelo talento sem limites, pelas atitudes firmes e inusuais para afirmar a necessidade de respeito e reparação. Com sua vida e corpo, mostrou-nos o que é ser uma artista negra no país. Em nome de toda família, agradecemos as mensagens de afeto e as justas homenagens que Denise sempre mereceu", finaliza o comunicado.

Denise Assunção nasceu no dia 5 de dezembro de 1956 em Tietê, interior de São Paulo. Em vida, atuou nos shows da Banda Isca de Polícia do irmão, Itamar Assumpção, um dos principais expoentes da Vanguarda Paulista. Em 2021, Denise teve o show "Pantera" produzido e dirigido por Alexandre Borges. Gravado no Teatro das Artes, de São Paulo, o espetáculo contou com músicas de Itamar Assumpção, Noel Rosa e Caetano Veloso.