Carlos Lyra, autor de sucessos da bossa nova, morre aos 90 anos

O cantor e compositor Carlos Lyra, autor de sucessos do movimento musical Bossa Nova, morreu neste sábado (16), no Rio de Janeiro. De acordo com a esposa do músico, Magda Pereira Botafogo, ele havia sido internado na quinta-feira (14) no Hospital da Unimed na Barra da Tijuca, após apresentar febre, e faleceu na madrugada de hoje, aos 90 anos de idade. A causa da morte não foi confirmada, e ainda não há informações sobre velório e enterro.

Integrante da primeira geração da Bossa Nova, nos anos 1960, Carlos Lyra foi parceiro de artistas como Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Tom Jobim e João Gilberto. Algumas de suas composições mais conhecidas são: ‘Coisa mais linda’, ‘Você e eu’ e ‘Minha namorada’. O trabalho mais recente do artista foi o álbum ‘Além da Bossa’, lançado em 2019.

Biografia

Lyra nasceu em 11 de maio de 1933 no bairro de Botafogo, zona sul carioca, filho mais velho do oficial da Marinha, José Domingos Barbosa, e da dona de casa Helena Lyra Barbosa. O início de sua vida musical foi aos 7 anos de idade, com um piano de brinquedo. A primeira canção do artista foi escrita em 1954: ‘Quando chegares’. Em 1959, ele participou do álbum de estreia de João Gilberto, ‘Chega de Saudade’, assinando composições do lado A do LP: ‘Lobo Bobo’; ‘Saudade Fez um Samba’; e ‘Maria Ninguém’