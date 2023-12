Morre a lutadora Carmem Casca Grossa, pioneira do jiu-jitsu no Pará

O jiu-jitsu paraense perdeu uma de suas grandes atletas. A lutadora Carmem Casca Grossa, uma das pioneiras da modalidade no estado, morreu aos 52 anos. A atleta sofria de um câncer no estômago, e seu falecimento foi comunicado por meio de suas redes sociais, nesta quarta-feira (20).

Além do câncer, Carmem também sofria de diabetes, doença que ocasionou a amputação de uma das pernas da atleta, e falência renal, que fazia com que a lutadora precisasse de realizar sessões de hemodiálise recorrentes.

VEJA MAIS

Carmem começou no jiu-jitsu aos 21 anos, em 1992, e conquistava títulos por onde passava, como o Tricampeonato Mundial da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo). Ela também foi 12 vezes campeã brasileira, campeã do Pan-Americano da CBJJE, fora os títulos que continuou conquistando quando lutava nos torneios masters.

A lutadora também possuia um projeto social no bairro da Guanabara, em Ananindeua, a “Associação Carmem Casca Grossa”, onde auxiliava crianças carentes a entrar no mundo do esporte por meio da prática de artes marciais.