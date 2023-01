Copa Carmem Casca Grossa de Jiu-Jitsu acontece em Ananindeua

No próximo dia 29 de janeiro a cidade de Ananideua irá receber a Copa Carmem Casca Grossa de Jiu-Jitsu, um evento totalmente solidário. O torneio írá acontecer no ginásio Almir Gabriel, o "Abacatão". As inscrições podem ser feitas através do site www.hdsportseventos.com.br. Outras informações (91) 99624-3144

Jake Paul assina contrato com a PFL

Após um início bem-sucedido de trajetória no boxe profissional, Jake Paul está pronto para se aventurar também no MMA. De acordo com informações do “The New York Times”, o youtuber assinou um contrato de múltiplos anos com a PFL.

UFC tem queda de ações após agressão de Dana White em esposa

Presidente do UFC, Dana White, protagonizou uma grande polêmica na noite de ano novo em uma casa noturna no México. As imagens repercutiram rapidamente nas redes sociais e a atitude de Dana colocou o Ultimate e a “Endeavor”, empresa que é dona da organização norte-americana, em uma situação delicada. As ações do conglomerado de mídia e entretenimento – que também gerencia o torneio de tênis “Miami Open” e o concurso de beleza “Miss Universo” – apresentaram queda um dia após a divulgação do vídeo em que Dana White aparece trocando agressões com sua esposa. Segundo o site “CNBC”, as ações da Endeavor fecharam em queda de quase 6% na Bolsa de Valores.

Ex-lutador do UFC é preso no México sob suspeita de matar a própria namorada

Ex-lutador do UFC, Phil Baroni, atualmente com 46 anos de idade, foi preso no último domingo (1) sob a suspeita de ter assassinado a sua namorada, identificada como Paola, em um motel. De acordo com informações do jornal mexicano “Tribuna De La Bahia”, o ex-atleta da categoria peso-médio teria solicitado a presença de uma viatura da Polícia Estatal Turística, que no momento fazia ronda pelo local. Ao chegarem na área indicada, as autoridades teriam encontrado a mulher sem vida.

Francisco Massaranduba é dispensado pelo UFC

Considerado um dos lutadores mais carismáticos do UFC, Francisco Massaranduba não faz maiz parte do plantel da organização norte-americana. Muito querido pelo público brasileiro, o casca-grossa de 44 anos de idade teve seu contrato expirado em outubro do ano passado e a franquia optou por não renovar o acordo