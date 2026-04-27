Dedé Santana será homenageado em evento dentro da NASA nos EUA

O humorista Dedé Santana será homenageado nos Estados Unidos em uma celebração especial pelos seus 90 anos. O evento está previsto para ocorrer em dezembro e será realizado dentro da NASA, reunindo brasileiros que vivem no país e convidados.

Reconhecido como um dos principais nomes do humor na televisão brasileira, Dedé comentou sobre a repercussão da homenagem internacional e o carinho que tem recebido fora do Brasil.

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“É uma alegria enorme ver esse reconhecimento chegar tão longe. Nunca imaginei viver algo assim aos 90 anos”, afirmou.

A homenagem está sendo organizada pela empresária Maqueli Gewehr, que atua no mercado imobiliário na Flórida, em parceria com o projeto “Tudo Para Brasileiros”, voltado à comunidade brasileira no exterior.

A proposta é celebrar a carreira de Dedé Santana, que também deve ganhar uma produção sobre sua história nos cinemas.