Renato Aragão, o eterno Didi, comemora 90 anos com tributo especial na TV e reconhecimento de fãs

O ator e humorista Renato Aragão completa 90 anos nesta segunda-feira (13/01), e sua trajetória continua viva na memória de muitos fãs brasileiros que cresceram rindo com as histórias de Didi Mocó. Conhecido por suas piadas inusitadas e carisma único, Didi se tornou um dos personagens mais queridos da história da televisão brasileira, conquistando o público ao longo de décadas.

Fundador do grupo ‘Os Trapalhões’ em 74, ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias, Renato Aragão protagonizou um dos grupos humorísticos mais marcantes da TV. A atração, que ficou no ar por 30 anos, garantiu um lugar no Guinness Book como o programa de comédia de maior duração na televisão brasileira.

Mesmo após o fim de ‘Os Trapalhões’, Renato continuou inovando. Em 98, lançou o programa ‘A Turma do Didi’, na TV Globo, que manteve viva a essência de seu humor até 2010. O sucesso se estendeu com ‘Aventuras do Didi’, conquistando novas gerações até 2013.

Renato Aragão levou seu personagem Didi Mocó da TV para as redes sociais (Reprodução Instagram)

Para Adrian Nascimento, comediante paraense, o trabalho de Renato Aragão foi uma de suas primeiras influências no humor. "Eu assistia muito na infância a Turma do Didi e Os Trapalhões. Era muito divertido, nós tínhamos DVDs porque não era da época que ainda passava na TV. Assistíamos em família, eu e meus irmãos, sempre ríamos muito", relembrou Adrian.

Ele destaca o sentimento nostálgico que ainda sente ao assistir a esquetes do grupo no YouTube. "Foi uma das minhas primeiras influências para fazer as pessoas rirem", acrescentou comediante.

Adrian ressalta que uma das lições aprendidas com Renato Aragão é que o humor pode ser universal e simples. "Um palhaço caindo e se metendo em trapalhadas é sempre muito divertido. Ele tinha uma pureza e ingenuidade, algo que influencia muito até hoje. Para fazer comédia é preciso virar a lógica do avesso e distorcer a realidade de um jeito que todos riam, não importa a idade", analisou.

Adrian Nascimento (Divulgação)

O comediante também aponta a habilidade única de Renato em mesclar inocência com esperteza. "O Didi tinha essa característica de ser ingênuo, mas esperto o suficiente para sair de conflitos. Isso o transformou em um personagem icônico, um verdadeiro herói do humor nacional", explicou.

Para Adrian, o grande legado de Renato Aragão foi sua capacidade de unir gerações por meio do humor. "Ele fazia a avó, o pai e o neto rirem da mesma piada, algo raro hoje em dia. O Didi também inspirou muita gente, mostrando que o humor, mesmo o mais simples, pode ser gigante se for bem feito", afirmou.

Tributo e homenagens

No último domingo (12/01), o longa-metragem ‘Simão, o Fantasma Trapalhão’ chegou ao catálogo do Globoplay para alegrar os fãs de Didi. Nesta segunda-feira, o filme será exibido na Sessão da Tarde.

O longa conta história de um milionário que compra um castelo assombrado para passar as férias com os netos. No entanto, Didi (Renato Aragão) e Dedé Santana não ficam nada satisfeitos com a ideia, já que o local é habitado pelo fantasma Simão, que vive ali há dois séculos. Para se libertar, Simão precisa que alguém encontre um tesouro escondido.

Já na quarta-feira (15/10) a Globo exibe um tributo especial, por volta das 23h10, logo após o BBB 25, celebrando os 90 anos do comediante.