Renato Aragão participa da inauguração da Árvore de Natal da Vilazinha de Belém, em São Paulo; veja

O ator, diretor e roteirista Renato Aragão, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, tem sua imagem diretamente ligada a programas de televisão e filmes nacionais natalinos. Nesta quinta-feira, 05, ele participou da inauguração da Árvore de Natal da Vilazinha de Belém, em São Paulo. O comediante se emocionou e chorou no momento de acender as luzes de Natal.

Renato Aragão inaugura Árvore de Natal Tom Zé AG News Tom Zé/ AG News Tom Zé/ AG News Tom Zé/ AG News

Ao 89 anos, Renato Aragão esteve em noticiários nesta semana em razão de uma polêmica com Carlos Alberto de Nóbrega. Após declarações do apresentador da Praça é Nossa. O artista cearense negou que tenha proibido a entrada do colega em seu camarim quando os dois trabalhavam na TV Globo.

"Nunca houve briga [entre a gente]. Ele que fez alguma coisa errada com outra pessoa e está pensando que sou eu. [Ele é] um cara muito famoso, muito alegre, mas não sei por que se afastou", declarou em entrevista a um podcast.