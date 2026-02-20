Capa Jornal Amazônia
Dedé Santana tem alta após ser internado em Goiânia; leia comunicado

O artista retornou ao hotel e deve se apresentar com o circo neste sábado, 21.

Estadão Conteúdo

Dedé Santana obteve alta médica na noite desta sexta-feira, 20, após ser internado no Hugol - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.

O humorista havia sido hospitalizado pela manhã, após uma indisposição. Ele passou por exames para "avaliação completa do estado clínico".

De acordo com a assessoria do Abracadabra Circo Musical, com que Dedé apresenta na cidade, os resultados foram "tranquilizadores". O artista retornou ao hotel e deve se apresentar com o circo neste sábado, 21.

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

"O humorista Dedé Santana recebeu alta médica no início da noite desta sexta-feira (20), após atendimento no Hugol - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.

O artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico.

Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso.

A previsão é que neste sábado ele retorne normalmente às apresentações do Abracadabra Circo Musical, com sessões às 17h e 20h.

A produção do espetáculo agradece as inúmeras manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, assim como a atenção e o respeito da imprensa, que acompanharam o caso com responsabilidade."

