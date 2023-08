Daniel Cady reage à vídeo publicado por Maíra Cardi: ‘Terrorismo nutricional’

Maíra Cardi viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo polêmico em seu perfil no Instagram. Na gravação, a coach analisa uma receita de bolo de chocolate e afirma que o consumo resultaria em doenças como infarto, colesterol alto, problemas no coração e outras.

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, republicou o vídeo reagindo à análise da influenciadora. De acordo com ele, o discurso propagado pela coach é um verdadeiro ‘terrorismo nutricional' e só piora a relação do indivíduo com o corpo e com a comida.

“Muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos! Saúde mental em primeiro lugar”, frisou Daniel.

O profissional também compartilhou a definição do conceito na legenda do vídeo. “O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida [...] Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo”, afirmou.

Além dele, vários internautas bombardearam a publicação de Maíra Cardi com críticas à informação falsa, visibilidade errada e falta de noção. “Doença celíaca é uma doença auto imune. Isso é uma falta de informação!”, disse um perfil. “É só um bolo, um pedaço disso não vai fazer acontecer nada com seu corpo”, afirmou outra nutricionista.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)