Repasse do piso da enfermagem será feito até 21 de agosto, diz governo

O Ministério da Saúde informou, na última quarta-feira (09), que o primeiro repasse complementar para o pagamento do piso nacional da enfermagem será realizado até o dia 21 deste mês. Para o pagamento do piso, o governo federal destinará R$ 7,3 bilhões.

O calendário de repasses foi acertado com Estados, municípios e o Distrito Federal, segundo a pasta. Os profissionais (federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal) vão receber nove parcelas em 2023, com valores retroativos a maio, incluindo o 13º salário.

No início de agosto, foram pagos aos funcionários federais da categoria os valores complementares dos meses de maio e junho e a parcela de julho. O ministério disse que as demais parcelas serão pagas até dezembro, assim como também o 13º.

“De acordo com as orientações da AGU (Advocacia Geral da União), o cálculo do piso será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações de caráter geral, fixas e permanentes, não incluídas as de cunho pessoal”, informou em nota o Ministério da Saúde.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Hamilton Braga, Coordenador do Núcleo de Política).