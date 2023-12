Dado Dolabella tem CNH e passaporte retidos devido a dívida de R$ 450 mil

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu reter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte do ator Dado Dolabella. A medida foi tomada em decorrência de uma dívida no valor de R$ 450 mil referente ao aluguel de uma cobertura em que o artista residiu até 2013, quando foi despejado.

O Ministério Público intimou Dado Dolabella em setembro, solicitando o pagamento da dívida ou a negociação para quitar as dez parcelas pendentes do aluguel. Diante da falta de acordo, a Justiça determinou a retenção dos documentos do ator.

VEJA MAIS

A propriedade em questão é uma cobertura de 320 metros quadrados localizada no Rio de Janeiro (RJ). Dado Dolabella foi despejado do local em 2013 devido à inadimplência nos pagamentos do aluguel. A Justiça tentou recuperar parte do montante pendente ao penhorar uma Dodge Ram avaliada em R$ 80 mil, mas o valor não foi suficiente para cobrir a dívida. Com a impossibilidade de quitar o débito, Dado pode ser considerado insolvente.

O advogado do proprietário do imóvel revelou que também está buscando a falência pessoal de Dado Dolabella, observando que a não quitação da dívida resultaria na declaração de insolvência civil. Isso implicaria na impossibilidade do ator realizar diversos atos na vida civil, como transações de compra e venda de imóveis. Dado Dolabella ainda não se pronunciou sobre o caso.