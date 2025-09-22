Capa Jornal Amazônia
Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira, 22

Estadão Conteúdo

O velório de João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, ocorre na manhã desta segunda-feira, 22, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. A cerimônia de despedida começou às 9h e o sepultamento está previsto para às 11h. A reportagem entrou em contato com a assessoria do modelo e aguarda retorno.

O empresário, apresentador e modelo morreu aos 46 anos em um acidente de moto ocorrido na madrugada de domingo, 21, na Avenida das Nações Unidas, região do Itaim Bibi, zona oeste da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Mantovani estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana que realizava serviços na via. A morte foi constatada ainda no local.

O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Carreira e vida pessoal

JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente em 2015, quando participou do reality A Fazenda 8, da Record. No programa, iniciou um relacionamento com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal teve uma filha, Antonella, em 2017, e oficializou a união em junho deste ano, em uma cerimônia no interior de São Paulo.

Além de A Fazenda, ele também participou dos realities Power Couple Brasil e Game dos 100. Fora da TV, atuava como empresário, apresentador e palestrante.

Repercussão e luto

A assessoria de imprensa de Mantovani divulgou nota em que lamentou a morte do apresentador e pediu respeito à família. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais."

Li Martins também se manifestou nas redes sociais após a perda do marido. "Gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu. Em outra publicação, a artista chamou Mantovani de "o amor da minha vida" e destacou os 46 anos "vividos intensamente".

