Cantora Li Martins se manifesta após morte do marido, JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

A cantora Li Martins se manifestou pela primeira vez após a morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, neste domingo, 21. Em uma publicação no Instagram, a artista pediu por um momento de paz e silêncio para ela e a família. "Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu, ao lado de uma foto em que o casal aparece com a filha, Antonella.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!", finalizou.

Li e João Paulo Mantovani se conheceram em 2015, quando os dois participaram do reality A Fazenda, da Record. Na época, ela era casada com o também cantor Matheus Rocha, mas engatou um romance com JP após o fim do casamento. Os dois tiveram Antonella em 2017, e realizaram uma cerimônia de casamento em junho deste ano, em uma fazenda no interior de São Paulo.

Morte após acidente

JP Mantovani morreu na madrugada deste domingo, 21, após um acidente de moto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que pediu respeito ao luto da família.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a vítima estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via.

Segundo a nota, o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.