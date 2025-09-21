Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Li Martins se manifesta após morte do marido, JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

Estadão Conteúdo

A cantora Li Martins se manifestou pela primeira vez após a morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, neste domingo, 21. Em uma publicação no Instagram, a artista pediu por um momento de paz e silêncio para ela e a família. "Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu, ao lado de uma foto em que o casal aparece com a filha, Antonella.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!", finalizou.

Li e João Paulo Mantovani se conheceram em 2015, quando os dois participaram do reality A Fazenda, da Record. Na época, ela era casada com o também cantor Matheus Rocha, mas engatou um romance com JP após o fim do casamento. Os dois tiveram Antonella em 2017, e realizaram uma cerimônia de casamento em junho deste ano, em uma fazenda no interior de São Paulo.

Morte após acidente

JP Mantovani morreu na madrugada deste domingo, 21, após um acidente de moto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que pediu respeito ao luto da família.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a vítima estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via.

Segundo a nota, o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JP MANTOVANI/MORTE/LI MARTINS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Rock Doido vira febre e projeta de vez a música da periferia de Belém

Movimento cultural com berço em bairros da periferia da capital paraense ganha novos formatos e se expande pelo Brasil

21.09.25 8h00

LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

21.09.25 11h54

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda