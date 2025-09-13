COP30: edital cultural abre inscrições para artistas de Belém e região metropolitana

O Observatório do Clima está com inscrições abertas para propostas artísticas e culturais que integrarão a programação da Central da COP durante a COP30, em Belém. As atividades serão realizadas entre 10 e 21 de novembro em dois espaços da capital: o Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA) e o Teatro Waldemar Henrique. O objetivo é estimular a reflexão sobre a crise climática por meio da arte.

O programa conta com apoio da Fundação Cultural do Pará, responsável pela cessão do Teatro Waldemar Henrique, e da Universidade Federal do Pará (UFPA), que disponibilizou o Instituto de Ciências da Arte (ICA).

VEJA MAIS

Quem pode participar?

As inscrições estão abertas até 21 de setembro e podem ser feitas por:

Pessoas físicas maiores de 18 anos que residam no Pará há pelo menos dois anos;

Organizações sem fins lucrativos sediadas na Amazônia Legal com ao menos dois anos de atuação;

Coletivos sem CNPJ, desde que indiquem um responsável legal.

O edital prioriza a diversidade, com incentivo a propostas de mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência (PcD) e integrantes de comunidades tradicionais.

A inscrição pode ser realizada aqui.

Valores e critérios de seleção

A remuneração varia de R$ 1,5 mil, para exibições de filmes e performances, a R$ 6 mil, para peças teatrais com até seis artistas. Projetos vindos de fora de Belém recebem um adicional de R$ 1 mil para apoio no deslocamento, mas o edital não cobre despesas com transporte e alimentação.

A comissão avaliadora será formada por especialistas convidados e levará em conta critérios como alinhamento à proposta, clareza conceitual, coerência, viabilidade técnica, representatividade e relevância estética, simbólica e política.

Resultado e prestação de contas

O resultado preliminar será divulgado em 25 de setembro, com prazo de três dias úteis para recursos. Após a realização das atividades, os selecionados deverão apresentar relatório final com registro fotográfico ou audiovisual e lista de participantes.

O regulamento completo está disponível no site da Central da COP. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail producaocop30@oc.eco.br