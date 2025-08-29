Capa Jornal Amazônia
Arraial do Pavulagem: Calendário para COP 30, Círio e Cordão do Galo é confirmado

As inscrições para a 23ª edição do Arrastão do Círio, para a formação do Batalhão da Estrela, iniciam no dia 30 de agosto

O Liberal
fonte

As ações chegam em um período especial para Belém, que se prepara para a COP30 (Filipe Bispo/ Arraial do Pavulagem)

O Instituto Arraial do Pavulagem anunciou em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 29, em um restaurante na Cidade Velha, suas atividades para os próximos meses. Três importantes manifestações foram confirmadas em 2025: o Arrastão do Círio, o retorno do Cordão do Peixe-Boi, após mais de uma década, e o tradicional Cordão do Galo, realizado em Cachoeira do Arari, no Marajó.

Segundo afirma o Instituto, as ações chegam em um período especial para Belém, que se prepara para a COP30, reforçando o papel da cultura popular amazônica como linguagem potente de encontro, educação e celebração coletiva.

A 23ª edição do Arrastão do Círio se aproxima com novidades. As inscrições para a formação do Batalhão da Estrela iniciam neste sábado, 30, em formato on-line, exclusivamente para veteranos que já participaram nos últimos dois anos. Um ponto importante é que todos os inscritos também deverão estar presentes no Cordão do Peixe-Boi, em novembro, fortalecendo a integração entre as atividades do Instituto.

As inscrições acontecem pelos links divulgados no perfil oficial do Arraial do Pavulagem, nos dias 30/08 (Pernalta e Pernaltinha), 31/08 (Dança e Animação) e 01/09 (Percussão), sempre às 19h. Em 05/09, haverá inscrição presencial na sede do Instituto, no Boulevard da Gastronomia, para idosos (80 vagas) e pessoas com deficiência (sem limite de vagas).

As confirmações de inscrições acontecem nos dias 06/09 e 07/09, sempre das 15h às 20h, na sede do Instituto Arraial do Pavulagem, localizada no Boulevard da Gastronomia. No dia 06/09, serão atendidos os grupos de Pernalta, Pernaltinha e Animação, e no dia 07/09, os de Dança e Percussão.

Participantes inscritos no CAD Único precisarão passar por entrevista social, para conhecimento da realidade e acompanhamento das famílias e/ou indivíduos, visando favorecer o acesso a direitos e serviços. As entrevistas serão realizadas no período de 8 a 12/09, das 15h às 21h; no dia 13/09, das 15h às 18h; e no dia 14/09, das 10h às 13h, em espaço a ser confirmado.
O show de lançamento do Arrastão do Círio será realizado no dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, no Boulevard da Gastronomia. Será uma festa aberta ao público com música ao vivo, uma Feira Criativa com empreendimentos locais e encontros de muita alegria.

Volta do Cordão do Peixe-Boi

Após sua última edição, em 2013, está confirmado o retorno do Cordão do Peixe-Boi.  A atividade ocorrerá no período da COP30 e traz como essência a educação ambiental, com  a  cultura popular como ferramenta de sensibilização. O público infanto-juvenil será convidado a participar de atividades que estimulam reflexões sobre sustentabilidade, preservação e a força simbólica dos rios e da floresta.
“O retorno do Cordão do Peixe-Boi resgata um brinquedo de rua que une cultura, natureza, ciência e os saberes ancestrais da floresta, trazendo uma reflexão sobre a vida no planeta. Essa retomada fortalece o processo criativo dos cortejos realizados em Belém e em Cachoeira do Arari, ampliando a preocupação com o desmatamento e a poluição dos rios. Trata-se de um tema universal, que ergue a bandeira da vida, da ciência e da consciência, reafirmando a necessidade de investir no futuro representado pelas crianças, que receberão uma homenagem especial ao participarem desse cortejo da COP”, diz Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

Cordão do Galo

A 18ª edição do Cordão do Galo ocorre entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, em Cachoeira do Arari, no Marajó, como parte da Festividade de São Sebastião, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto reúne oficinas de saberes tradicionais, cortejo pelas ruas da cidade e ações sociais que fortalecem a comunidade local. Batizado em homenagem ao padre Giovanni Gallo.

O projeto "Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP-30 e além" tem patrocínio máster da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução, e apoio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Belém, Point do Açaí, Sesc (PA), Ferryboat Amazonas e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves). O projeto, que contempla o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, foi selecionado entre os 140 projetos da Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

