Compositor belenense Ziza Padilha tem música premiada no Fecant, em Altamira

Na última noite do 10º Festival Canção da Transamazônica (Fecant), realizada neste sábado (9), em Altamira, sudoeste paraense, premiou a música “Ser tão INconseQUENTE”, do compositor, multi instrumentista e arranjador Ziza Padilha, de Belém. O festival teve três dias de duração com uma programação de concursos e apresentações. Logo após o resultado, Ziza comentou sobre a sua emoção com a premiação.

“Estou muito emocionado. ‘Ser tão INconseQUENTE’ é um grito de guerra contra todas as mazelas na Amazônia, no cerrado e no Pantanal que precisava ecoar, ainda mais em um evento como o 10o Fecant”, declarou.

No palco do evento, a canção foi interpretada pelo cantor e pianista João Daibes, escolhido pela esposa de Ziza, Dayse Addario. Ele recebeu o troféu representando o campeão que falou emocionado sobre a sua apresentação. “Já nos abraçamos, choramos e estamos esperando o João voltar para a gente comemorar junto com ele”, completou o compositor.

A música vencedora marca a estreia de Ziza como letrista e faz críticas às queimadas na Amazônia, além de chamar atenção para o que sobra depois da devastação. “Eh, não vai sobrar nada. Só fuligem e escuridão. Sob o golpe da enxada sobe o pó sobre o carvão. Nesses campos devastados estamos sós nesse sertão”, diz o início da letra. Com esta canção, ele levou a maior premiação do evento, no valor de R$ 10 mil.

O segundo lugar ficou com a canção “Norte”, de Renato Torres e Felipe Ribeiro, de Belém, que foi interpretada por Renato. Eles ganharam o prêmio de R$ 5 mil. O terceiro lugar foi para a música “Eu onde saí para pescar”, do cantor e compositor Paulo Otas, de Ananindeua, que levou o prêmio de R$ 4 mil. E o Melhor Intérprete da noite foi Álec, de Ananindeua, que cantou “Pretinho”, de sua autoria, levando o prêmio de R$ 1.500.