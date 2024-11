Diciane, de Altamira, vence o X Fecant Kids ao cantar 'O vilão sou eu'

A jovem Diciane, de 13 anos, foi a vencedora do Fecant Kids, a etapa infanto-juvenil do X Festival Canção da Transamazônica (Fecant), em Altamira, Região do Xingu. Moradora do centro de Altamira, ela levou para casa o prêmio de R$ 3 mil. A edição do Fecant teve início na noite desta quinta-feira (07), e continua nesta sexta-feira (09), e sábado (09), com os concursos de canções originais de artistas do Fecant Regional e do Fecant Nacional. Ao todo, serão distribuídos R$ 48.500 em prêmios em dinheiro.

Afinada, Diciane cantou a música “O vilão sou eu”, sucesso da cantora evangélica Sarah Beatriz. Ela recebeu o troféu do concurso das mãos do gerente de Projetos Sustentabilidade da Norte Energia, patrocinador do Fecant, Thomás Sottili.

O segundo lugar do Fecant Kids ficou com Pablo Cunha, de 17 anos, de Belo Monte do Pontal, município de Anapu, que recebeu o prêmio de R$ 2.500. E o terceiro lugar foi para Solara Almeira, de 9 anos, do bairro Ibiza, de Altamira, que recebeu o prêmio de R$ 1.500. Os outros dez candidatos receberam R$ 500 cada um como prêmio de participação.

Treze crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos se apresentaram no palco do Fecant após participarem de oficinas de canto e teatro e terem as famílias recepcionadas pela organização do concurso. Elas residem em Altamira e em municípios próximos, incluindo ilhas da Volta Grande do Xingu. Nessa etapa do Fecant, os candidatos mirins participam de um concurso de intérpretes.

Ao final do Fecant Kids, houve o show da cantora convidada Natália Matos, que apresentou as músicas do seu novo álbum “Sempre que chover lembra de mim”. “Tenho o prazer e a felicidade de vir aqui fazer o show com a minha banda”, comemorou. Mais artistas convidados irão se apresentar nas próximas noites do festival em shows gratuitos: na sexta, 8, será Kiko Netto; e no sábado, 9, Sandrinha Eletrizante e Zaynara.

O festival está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube.

O X Fecant foi reconhecido esta semana como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará. A 10a edição tem o patrocínio da Norte Energia, e apoio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), do Governo do Estado do Pará, dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do deputado federal Airton Faleiro, da Secretaria Municipal de Cultura de Altamira, A Musical Produções e Particular Filmes.