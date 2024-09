Fecant anuncia selecionados para etapa nacional do concurso; veja quem são

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) divulgou recentemente a lista das canções selecionadas para a etapa nacional da sua 10ª edição, que ocorrerá de 7 a 9 de novembro, em Altamira. Ao todo, doze canções de compositores de diferentes regiões do Brasil foram escolhidas, além de quatro canções de repescagem que substituirão eventuais desistências.

Dentre os selecionados, destacam-se três canções de compositores de Belém: “Norte”, de Renato Torres e Felipe Ribeiro, defendida por Renato; “ser Tão INconseQuente”, de Ziza Padilha, que também se apresentará no festival; e “Tem um Porquê”, de José Maria Siqueira e Jorge Andrade, interpretada por Lorena Monteiro. Ananindeua também será representada com três canções: “Eu Ontem Saí Pra Pescar”, de Paulo Otas; “Ninho”, de Diego Xavier; e “Pretinho”, de Álec.

Ziza Padilha, compositor e intérprete de “ser Tão INconseQuente”, expressou seu envolvimento com o Fecant, afirmando: "Minha relação com o Fecant vem desde as primeiras edições, tive a felicidade de ser premiado duas vezes como melhor intérprete para os parceiros que defenderam minhas canções”.

Ziza Padilha (Marivaldo Pascoal)

Ele ressaltou que, em sua trajetória no festival, colaborou com o compositor mineiro Paulinho Pedra Azul e o poeta Édson Coelho. "Já cantei em outros festivais e shows, confesso que estar ao lado de Dayse Addario é sempre um porto seguro. Ela me orienta e me incentiva a experimentar novos horizontes, dentro e fora do palco", completou Ziza.

A canção “ser Tão INconseQuente” nasceu durante um processo de escrita criativa para um trabalho de mestrado. Ziza descreve sua música como um ‘grito de alerta às queimadas fora de controle na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Onde a ganância impera, o fogo prospera’.

As demais canções selecionadas no Fecant Nacional são: “Alarme”, de Lívia Prado e Daniela Nascimento (Manaus); “Canto do Urutai”, de Nonato Santos (Macapá); “Olho D’Água”, de Roberto Ázis (Três Rios); “Que Que Tem”, de Casimiro (Londrina); “Samba D’Água”, de Leibniz de Souza (São Paulo); e “Manhã de Amor”, de Aloysio Letra e Leo Matheus (São Paulo).

As canções de repescagem incluem “GLBTRAP”, de Almino Henrique (Belém); “Neymacunaíma”, de Arlindo Matos (Ourém, PA), com Rafael Marques como intérprete; “Iansã”, de Stela do Carmo (Brasília); e “Eiros”, de Ronaldo Saar (Três Rios).

O X Fecant irá distribuir R$ 48.500 em prêmios durante suas três noites de festival, que incluirá o Fecant Kids (apenas concurso de intérpretes) e as competições Regional e Nacional (canções originais). Este ano, o festival recebeu 74 inscrições.

Joelma Klaudia, cantora e coordenadora do festival, comentou: "A participação este ano foi grande em número de inscrições e em qualidade das canções, o que tornou mais difícil o trabalho do nosso corpo de jurados”.

Os prêmios incluem R$ 10 mil para a melhor canção do Fecant Nacional, R$ 5 mil para o segundo colocado, R$ 4 mil para o terceiro e R$ 1.500 para o melhor intérprete.

Os selecionados devem confirmar sua participação através do e-mail contato.fecant@gmail.com. O edital e mais informações sobre o festival estão disponíveis no site fecant.com.br. Em breve, serão divulgados os artistas selecionados para as etapas Kids e Regional.

O X Fecant conta com o patrocínio da Norte Energia e apoios da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), do Governo do Estado do Pará, dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do deputado federal Airton Faleiro, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Altamira e da A Musical Produções.