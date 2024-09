X Festival Canção da Transamazônica: inscrições estão abertas com mais de R$ 48 mil em prêmios

As inscrições estão abertas para o X Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro em Altamira, na região do Xingu, Pará. O edital do concurso está disponível no site fecant.com.br. Nesta edição, serão distribuídos mais de R$ 48 mil em prêmios em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias "Fecant Kids", "Fecant Regional" e "Fecant Nacional". As inscrições para o X Fecant são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de setembro através do site. Podem se inscrever participantes de todo o Brasil.

VEJA MAIS

O Fecant, que chegou à sua 10ª edição, é reconhecido como o maior festival de canções originais do Pará, atraindo compositores e músicos de diversas partes do país. O evento foi listado entre os TOP 10 Melhores Festivais Lusófonos e Hispânicos e é alvo de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Pará para ser reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do estado.

Anualmente, o Fecant atrai visitantes a Altamira, estimulando o turismo e a economia local. O festival também desempenha um papel social, incentivando a participação de crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Altamira e na Volta Grande do Xingu. Além disso, o evento apoia nove povos indígenas do Xingu, que comercializam seus produtos na Feira Indígena de Economia Criativa, realizada durante o festival.

O X Fecant conta com o patrocínio da Norte Energia e da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) e do Governo do Estado do Pará. O evento também recebe apoio dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do deputado federal Airton Faleiro, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Altamira e da A Musical Produções.

O Fecant é realizado pelo Instituto Ararajuba, fundado pela produtora cultural e cantora Joelma Klaudia, e foi selecionado pelo Edital de Música da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) do governo do estado do Pará e do Ministério da Cultura do governo federal.

Festival

Na primeira noite do Fecant, 7 de novembro, será realizado o Fecant Kids, competição infanto-juvenil de intérpretes. Na segunda noite, 8 de novembro, será o Fecant Regional, concurso de músicas originais de compositores da Transamazônica e Xingu, dos quais fazem parte os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Itaituba, Itupiranga, Marabá, Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, São Félix do Xingu, Uruará e Vitória do Xingu. E na terceira noite, 9 de novembro, será o Fecant Nacional, competição de canções originais de compositores das demais regiões do Pará e do Brasil.

Os candidatos ao Fecant Kids precisam ter idade entre 6 e 17 anos de idade, estarem matriculados na escola e morar nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo e nas comunidades da Volta Grande do Xingu (Senador José Porfírio) há pelo menos um ano. Doze inscritos serão selecionados para o festival, sendo dois por votação on line realizada pelo público no canal do festival no Youtube (de 11 a 13 de outubro) e os demais serão selecionados pela comissão interna do concurso. A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 20 de outubro, no site e redes sociais do festival (Facebook e Instagram).

Já nas inscrições ao Fecant Regional e ao Fecant Nacional, cada candidato poderá inscrever até duas músicas de autoria ou co-autoria, anexados de letra, áudio, declaração de autoria e cifras (opcional). Não há restrição de gênero musical. As músicas não precisam ser inéditas, mas originais, ou seja, que não sejam plágio. São aceitas letras em português e em idiomas indígenas. A seleção do regional será divulgada no dia 10 de outubro, e a da nacional, no dia 25 de setembro, pelo site, Facebook e Instagram do Fecant.

Premiações

Fecant Kids

1° lugar – R$3.000

2° lugar – R$2.500

3° lugar – R$1.500

Cada participante não classificado nos três primeiros lugares, receberá R$ 500 pela participação.

Fecant Regional

1° lugar – R$7.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$3.000

Melhor Intérprete: R$1.500

Fecant Nacional

1° lugar – R$10.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$4.000

Melhor Intérprete: R$1.500,00