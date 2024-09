Vale do Acará recebe o XI Festival do Açaí em setembro

O Acará, município localizado no nordeste do Pará, recebe em setembro o XI Festival do Açaí, projeto de empreendedorismo e incentivo à plantação de açaí no município de Acará. O projeto busca incentivar os produtores de açaí a utilizar a terra de maneira correta, ensinar as técnicas de manejo e plantação, escolhas das melhores sementes da palmeira para o plantio, entre outros.

O coordenador geral do evento é o pastor presidente da Assembleia de Deus Paulo Sérgio Cabral. Ele afirma que a produção do fruto na região não é mais consumido apenas pelas famílias locais.

“Conseguimos por meio do trabalho social, fomentado pela igreja juntamente com nossos parceiros e a Emater Pará, sair da economia de subsistência para a comercial. Neste ano, já estamos trabalhando uma grande comemoração para celebramos os 10 milhões de pés de açaí em nosso município”, afirma o coordenador.

Atualmente, cerca de 40 mil produtores dependem da cultura do açaí em Acará, que está localizada próximo à capital (a pouco mais de duas horas de Belém). O festival não apenas celebra a colheita do fruto, mas também oferece cursos e suporte aos agricultores. “A igreja desempenha um papel fundamental nesse projeto, oferecendo cursos, fornecendo mudas e orientando sobre a escolha das melhores sementes. As aulas são realizadas periodicamente nas comunidades, com o apoio dos técnicos da Emater”, explicou Cabral.

A programação do evento também inclui show musicais como Homens da Fornalha (Marajó), Louvores ao Rei, PR e o cantor nacional Samuel Mariano, além de várias bandas locais.

O XI Festival do Açaí ocorre nos dias 14 e 15 de setembro, na praça da Bíblia, no município de Acará.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)