Evento itinerante, Afropunk Experience Belém, tem Dona Onete, Olodum, Black Alien e mais em line-up

Afropunk Experience, evento itinerante que faz parte do Afropunk Brasil, chega a Belém, no dia 21 de setembro, no Espaço Náutico Marine Club. Com uma edição compacta e dinâmica do festival, o evento chega repleto de música, gastronomia e artes visuais, além do ativismo em comunidades urbanas.

No line-up tem Dona Onete, Olodum, Black Alien, Aparelhagem Mega Príncipe, Bruna BG e Rock Doido do Psica, para mostrar toda sua diversidade étnica do povo brasileiro.

“Estamos entusiasmados em levar a experiência Afropunker a novas cidades, destacando a riqueza cultural de cada região. E para esta primeira parada em Belém do Pará, a IDW Entretenimento se uniu em parceria com o Psica para garantir um evento completo”, conta Potyra Lavor, investidora do Afropunk no Brasil e CEO da IDW Entretenimento.

O Afropunk Experience Belém levará o agito do maior festival de cultura negra do mundo ao lado da rainha do carimbó, Dona Onete (artista que é Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará); a banda Olodum, símbolo da cultura baiana – e que agitou mais de 50 mil pessoas na última edição do AFROPUNK, em Salvador –; um dos maiores rappers de sua geração, o carioca Black Alien, com sua longa e eclética bagagem musical; Aparelhagem Mega Príncipe, do remix da música paraense "Mega Príncipe Negro", sucesso tecnomelody que foi parar no Festival Masters of Puppets, na República Checa; a rapper do interior de Belém Bruna BG e o Rock Doido do Psica, um dos principais representantes do tecnobrega.

Esse evento itinerante que ocorre em Belém é uma espécie de esquenta para o público, que se prepara para viver uma imersão maior Afropunk de Salvador, na Bahia, que ocorre no segundo final de semana de novembro, nos dias 9 e 10. No line-up tem nomes como Jorge Aragão, Duquesa, Ebony, Mateus Fazeno Rock, Planet Hemp, Timbalada, Fat Family – o trio estreia no festival com um show especial cantando Tim Maia –, Silvanno Salles, Ilê Aiyê convidando Virginia Rodrigues, Irmãs de Pau e Evylin, Leo Santana, Melly e Larissa Luz.

Agende-se

Data: 21 de setembro

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém - PA