Tom Zé cancela participação no Festival Se Rasgum por motivos de saúde

O cantor Tom Zé precisou cancelar sua participação no Festival Se Rasgum, que ocorreria no dia 13 de setembro, por ordens médicas. O artista baiano havia sido internado recentemente devido a uma forte gripe e, apesar de já ter recebido alta, não terá condições de viajar a Belém.

“Sua recuperação requer mais cuidados, no alto de seus 88 anos, e por recomendações médicas ele não participará desta edição. Mas, ano que vem estaremos firmes e fortes esperando nosso baiano favorito aqui nos 20 anos de Festival Se Rasgum”, afirmou a organização do festival.

Quem substituirá Tom Zé é o cantor, compositor e violonista carioca Jards Macalé, que marcou presença relevante na história da música popular brasileira. Embora não tenha participado diretamente da Tropicália, Jards contribuiu para a expansão do movimento de diversas maneiras.

As pessoas que desejarem solicitar o reembolso devem se inscrever no formulário disponível na bio do perfil do festival no Instagram. A solicitação pode ser feita até este sábado (07/09). Após essa data, não serão aceitos pedidos de reembolso. O Festival Se Rasgum acontece de 10 a 14 de setembro, em Belém.