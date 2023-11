Fecant 2023: Clauber Martins é bicampeão do festival

A noite de sexta-feira (10) foi muito significativa para o cantor e compositor de Marabá Clauber Martins: ele conquistou os prêmios de Melhor Canção e de Melhor Letra no IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant) na etapa Regional, com o single “Ventania”, na noite de sexta-feira (10), em Altamira, na Região Xingu do Estado do Pará.

É a segunda vez que o artista leva o primeiro lugar nesse festival, a primeira foi em 2021. O IX Fecant começou na quinta-feira (9) e termina neste sábado (11), com a etapa nacional da competição de canções originais e o esperado show gratuito do cantor e compositor Zeca Baleiro, no encerramento.

Emoção graúda

Ao receber o prêmio, Clauber Martins afirmou: "É uma grande emoção! Participo de festivais há quase 40 anos. Todos nós somos vencedores. É uma emoção graúda vencer o festival. Desejo vida longa ao Fecant", completou.

Clauber revelou, no palco, que se emocionou durante a apresentação porque, antes do show, fez um passeio pelo Rio Xingu. Ele foi o único artista da noite a conquistar dois prêmios: o 1° lugar, correspondente a R$ 7 mil, e o de Melhor Letra, R$ 1.500.

O 2° lugar ficou com a música “Formigueiro Humano”, do cantor e compositor Allan Jader da Silva Brito, de Itupiranga. Ele levou o prêmio de R$ 5 mil. Em 3° lugar, ficou “Batom Vermelho”, composição de Francisco Willame e Yarla Alves, ambos de Altamira, e que foi interpretada por Sáskia, levando o prêmio de R$ 3 mil. Essa foi a estreia da jovem Sáskia no Fecant Regional. Em 2022, ela venceu o Fecant Kids.

O festival também premiou o Melhor Intérprete D’Roots, de Altamira, com R$ 1,500. Ele cantou a faixa “Fogo na Babilônia”, de própria autoria. A canção destacada pelo público no Voto Popular foi “Tempo de Renascer”, do cantor e compositor Tenório, de Altamira, que ganhou R$ 500.

Talento de compositores e cantores regionais é reconhecido no XI Fecant (Foto: Jaime Souza)

Compromisso

O superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, patrocinador master do festival, Eduardo Camillo, destacou que valorizar e fomentar a cultura na região do Médio Xingu é um dos compromissos da Norte Energia.

“Por meio de iniciativas, como o Fecant, nós garantimos que a população local tenha acesso à arte, cultura e entretenimento. Além disso, ficamos orgulhosos de contribuir para que novos artistas, moradores do entorno da Usina, sejam revelados. Desta forma, reafirmamos o nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável do Pará e da Amazônia", ressaltou Eduardo Camillo.

Nacional

Na última noite do festival, neste sábado (11), 12 canções originais de compositores de outras regiões do Pará e do Brasil serão apresentadas no IX Fecant Nacional. Nesta edição, entre os selecionados estão artistas de Belém e de Jacundá, no Pará, e também dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Ceará e Maranhão. O show de encerramento será com o cantor e compositor Zeca Baleiro.

Os primeiros colocados irão receber os prêmios de R$ 10 mil (1° lugar); R$ 5 mil (2° lugar); R$ 4 mil (3° lugar); R$ 2.500 (4° lugar); R$ 1.500 (Melhor Intérprete); e R$1.500 (Melhor Letra).

O IX Fecant conta com a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal. Tem o patrocínio master da Norte Energia, Banco da Amazônia e o apoio do deputado federal Airton Faleiro, dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do Instituto Ararajuba, Harmonize, Fundação Cultural do Pará (FCP) e Secretaria de Cultura (Secult), do Governo do Estado.