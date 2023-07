Cantor paraense Willy Lima lança videoclipe ‘Gaby’ nas plataformas digitais

O cantor paraense Willy Lima vai lançar o videoclipe “Gaby” no próximo dia 28 de julho. A música, criada por vários compositores e liberada para ser gravada na voz dele em versão de arrocha, retrata uma desilusão amorosa. Com refrão chiclete e que causa certo “embaraço” ao ouvir pela primeira vez, o single promete representar também os corações que estão sofrendo por desejar alguém que não se pode ter. A versão em música do novo trabalho de Willy já está disponível para ser escutada nas plataformas digitais, mas o clipe no Youtube somente será liberado na próxima sexta-feira, a partir das 12h.

Ouça a música:

As imagens que estarão no clipe foram todas gravadas em uma festividade no município de Moju. Willy estava realizando um show no dia e decidiu surpreender o público com a nova música. “Eu queria interagir bastante com a galera, ver como eles iam reagir em relação a música já que ainda não conheciam, foi uma troca bem dinâmica”, afirmou o cantor.

Em um bate-papo na Rádio Liberal FM, na tarde desta quinta-feira (20), o artista contou que a música fala sobre uma história de amor onde o companheiro saiu iludido. O “duplo sentido” foi propósito, segundo Willy, para causar um certo impacto no ouvinte, mas garante se tratar de um arrocha romântico.

“Sempre pergunto no show se alguma ‘Gaby’ e quando começo cantar, o público pega um susto, depois vai entendendo e todo mundo se diverte”, disse aos risos.

Cantor paraense Willy Lima (Cristino Martins / O Liberal)

Willy afirmou que estava com expectativas muito boas para o lançamento, já que tem percebido que os fãs estão recebendo o single de forma espontânea. Nos shows, que ele tem feito pelos interiores do Pará, a música está sempre.

“Quando a gente gravou essa música, pensamos nisso, em um refrão chiclete, que a pessoa escuta uma vez e, na segunda, é difícil não querer cantar junto”, acrescentou, que busca fazer apresentações bem ecléticas.

Novos trabalhos

A música “Gaby” é apenas um dos lançamentos que estão previstos ao longo do ano na agenda de Willy Lima. Ao Grupo Liberal, ele garantiu que mais singles virão. “Um deles é com o meu irmãozinho, com a letra do meu pai. Mas também vou lançar sets na versão de arrocha com os sucessos que estão saindo no país”, complementou.

Ele começou na música aos seis anos, quando tocava violão com o pai, e depois migrou para cantar dentro da igreja que frequentava, em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. No final de 2020, o cantor se mudou para Belém e seguiu carreira solo, onde está há três anos como profissional.